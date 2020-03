Rinviate le Elezioni Comunali del 3 maggio in Trentino Alto Adige

Dopo il nuovo Decreto del Governo. In giornata è atteso il decreto della Regione

Trento/Bolzano – Le elezioni per il rinnovo dei consigli comunali in Trentino Alto Adige programmate per il 3 maggio sono state rinviate a tempo indeterminato per misure di protezione della salute pubblica.

Lo hanno deciso martedì mattina i governatori Arno Kompscher e Maurizio Fugatti.

Solo lunedì era uscita una nota ufficiale che confermava la data del 3 maggio, ma alla luce del nuovo Decreto di lunedì sera, nella giornata di martedì 10 marzo è arrivata la notizia del posticipo.

La nuova data sarà decisa in un secondo momento.