Il Centrodestra Autonomista lancia la campagna elettorale. A Trento Paolo Ghezzi propone “Futura”

Grande fermento a destra e a sinistra in vista delle elezioni provinciali del 21 ottobre

Trento – Ha preso avvio il lavoro della macchina organizzativa della coalizione di Centrodestra-autonomista che si raccoglie attorno al candidato presidente, Maurizio Fugatti.

La coalizione, dopo aver affrontato i passaggi della preparazione del programma e degli accordi politici, si prepara ora ad avviare il lavoro di squadra per le azioni della campagna che porteranno le compagini in campo sul territorio, con diversi eventi nonché i tradizionali gazebi.

La squadra incaricata di organizzare le varie attività e coordinare i calendari delle forze politiche comprende i referenti organizzativi e della comunicazione ed avrà compito di veicolare la proposta politica ed i punti programmatici della coalizione. Il gruppo sarà operativo durante tutto il periodo elettorale per rispondere in maniera tempestiva alle necessità espresse dalla coalizione e dai singoli soggetti politici.

Il primo appuntamento sarà proprio l’organizzazione della presentazione della coalizione con i candidati del liste a supporto di Fugatti Presidente.

Nasce Futura (TGR)

E' nata Futura2018 la lista a sostegno della candidatura di Paolo Ghezzi @RosaBiancaBooks alla presidenza della Provincia di Trento. Obbiettivo: ricompattare il centrosinistra, dialogando anche con Civici di @DaldossCarlo e Patt di @UgoGma pic.twitter.com/bteb7SUX37 — Tgr Rai Trentino (@TgrRaiTrentino) August 29, 2018

E’ nata Futura la lista a sostegno della candidatura di Paolo Ghezzi alla presidenza della Provincia di Trento. Obiettivo: ricompattare il centrosinistra, dialogando anche con Civici di Carlo Daldoss e il Patt di Ugo Rossi. Proprio in questi giorni intanto, il presidente uscente Rossi è intervenuto per l’ultima volta da governatore in Consiglio provinciale a Trento dopo la bocciatura da parte di Pd e Upt. Agli ormai ex colleghi di Giunta, non ha risparmiato pesanti critiche per quanto avvenuto in questi mesi.