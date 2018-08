A San Martino di Castrozza Vodafone attiva la rete mobile ultraveloce 4.5G

Connect on Linked in

Tra le prime attivazioni in Italia, è una rete mobile 4.5G fino a 550 Megabit al secondo

San Martino di Castrozza (Trento) – I clienti potranno navigare fino al quadruplo della velocità del 4G, con un ulteriore miglioramento delle prestazioni e copertura della località turistica ai piedi delle Pale di San Martino. Il 4.5G rappresenta un’evoluzione dello standard LTE che incide principalmente sul miglioramento di velocità, reattività delle applicazioni e capacità della rete.

Che cos’è la rete 4.5G

La rete 4.5G è l’evoluzione della tecnologia della rete 4G. La Rete 4.5G Vodafone consente

di navigare fino al quadruplo della velocità del 4G. La velocità effettiva dipende però da fattori variabili quali la capacità e il grado di congestione della rete. Per navigare in 4.5G è necessario avere un dispositivo abilitato, una SIM 4G, la promozione Velocità 4.5G attiva ed essere sotto copertura 4.5G. Per fare un esempio concreto, gli utenti connessi in 4.5G potranno scaricare un intero episodio di una serie tv in appena 30 secondi. Nei prossimi anni, già a partire dal 2020 all’incirca, molte aziende del settore progettano già un passaggio alla rete mobile 5G.

Servizio di ultima generazione

“L’intervento, spiega Mauro Marelli – direttore Regione Nord Est di Vodafone Italia – nasce dal confronto con le istituzioni locali e con l’Associazione Proprietari S. Martino di Castrozza ed è parte di un percorso strategico che Vodafone Italia ha intrapreso per migliorare l’esperienza di utilizzo della rete mobile nei comprensori turistici dell’arco Alpino, per gli abitanti, le imprese ed i turisti. Il servizio porta le località come San Martino di Castrozza al livello delle principali città italiane con infrastrutture di rete mobile di ultima generazione. La Rete 4.5G sarà in grado di rispondere ai nuovi bisogni dei clienti e di offrire loro un alto livello di performance che ci permette di moltiplicare la quantità di informazione che può essere trasmessa. Grazie quindi alla capacità e alla velocità della rete mobile siamo in grado di rispondere anche alle esigenze delle imprese con soluzioni Total wireless pensate per lo sviluppo delle attività dove le infrastrutture in ADSL o Fibra Ottica non arrivano o sono poco performanti.”

La Rete 4.5G permette di utilizzare applicazioni sempre più sofisticate e ad alto consumo di banda: dalla virtual reality, fino ad applicazioni professionali come quelle per la manutenzione da remoto o per i servizi ai clienti nelle attività ricettive, fino a quelle in Cloud che hanno bisogno di un tempo di risposta ancora più veloce.

“Vodafone ha investito in questo progetto, spiega il sindaco di Primiero San Martino di Castrozza, Daniele Depaoli, ed è un importante riconoscimento per San Martino di Castrozza oltre che per il valore turistico della valle di Primiero. Spesso si parla di difficoltà di segnale che si riscontrano nelle località montane. Questo intervento ci fa capire che con il dialogo e le giuste argomentazioni si possono raggiungere importanti traguardi. Oggi per noi è un piccolo passo per cercare di sostenere le strutture ricettive della valle con reti di ultima generazione che rendono possibili sempre più lo sviluppo dei servizi di cui oggi i turisti ed i cittadini non possono più fare a meno e che sono legati alla connettività mobile, sempre più evoluta.”

La rete 4.5G è oggi operativa a: Domus de Maria (Sardegna) fino a 900 Megabit al secondo, Milano, Bologna, Firenze e Torino fino a 800 Megabit al secondo, Verona, Padova, Genova, Rimini, Ayas, Courmayeur, Gressoney-La-Trinitè, Ortisei, Pinzolo, Rivisondoli, Roccaraso, Sestriere, San Martino di Castrozza, Canazei, Cavalese e Sauze d’Oulx fino a 550 Megabit al secondo.