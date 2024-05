Accoltellato mentre era al supermercato a Civezzano

Un 50enne portato all’ospedale di Trento

Civezzano (Trento) – Un uomo 50enne è stato ferito con alcune coltellate al collo mentre si trovava in coda alla cassa del supermercato Orvea di Civezzano, in Alta Valsugana. L’allerta è scattata alle 16.30. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Trento che, aiutati dai carabinieri di Borgo, hanno bloccato il responsabile dell’aggressione, mentre il ferito è stato portato in ospedale a Trento, in prognosi riservata. L’aggressione potrebbe avere origine nei trascorsi fra i due, che sono conoscenti.

In breve

Allarme incendio fra Brez e Castelfondo in Alta valle di Non. Il rogo nell’azienda agricola Paternoster in località Salobbi. Le fiamme hanno prodotto un’alta nube di fumo visibile da tutta la vallata. Gli animali sono stati messi in salvo. I danni sono ingenti.

Un arresto, quattro denunce e nove sanzioni. È questo – si apprende – l’esito della maxi operazione messa in campo lo scorso fine settimana dai carabinieri della Compagnia di Cles in Val di Non, in occasione di un evento musicale sul lago di Santa Giustina. In particolare, i carabinieri hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio due ragazzi, rispettivamente provenienti dall’Alto Adige e dalla Valsugana, perché trovati in possesso di hashish, mentre cinque giovani, tra cui un minore, sono stati segnalato al Commissariato del governo per detenzione di stupefacenti a uso personale. Per due di loro è scattato anche il ritiro della patente. Un giovane è stato poi arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, dopo aver tentato di liberarsi di un involucro contenente un grammo di sostanza bianca che verrà esaminata dal Laboratorio analisi stupefacenti dell’arma e darsi alla fuga durante un controllo. Infine, ancora la Stazione di Predaia ha sanzionato per ubriachezza molesta due persone, quattro giovani per violazione delle norme provinciali sul consumo di alcool e altri due cittadini per aver ceduto sostanze alcoliche a minorenni.