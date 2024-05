Chiesa gremita a Mezzano per abbracciare i Salesiani nei 60 anni di presenza a Primiero

Presenti venerdì pomeriggio, alla solenne celebrazione, il Vescovo di Trento, Lauro Tisi, molti Salesiani con i parroci della zona, i sindaci e il presidente della Comunità di valle

Mezzano (Trento) – Una solenne santa messa a Mezzano, alla presenza del Vescovo di Trento, Lauro Tisi, con molti sacerdoti e tante autorità locali, ma anche allievi di ieri e di oggi, per ringraziare la grande famiglia dei Salesiani, per quanto hanno fatto in questi 60 anni per l’intera comunità. Da tutti sono arrivate parole di gratitudine, invitando le famiglie e i giovani a guardare al futuro con ottimismo, con una scuola che si rinnova. I veri protagonisti sono stati proprio i ragazzi, che hanno accompagnato la celebrazione coinvolgendo i molti presenti in chiesa.

Grande emozione

Non sono mancati i momenti emozionanti per il direttore dell’Istituto Santa Croce, don Jean Rebellato, con lo scambio di doni e il saluto ufficiale del sindaco di Mezzano, Giampiero Zugliani che ha ringraziato i Salesiani per il contributo. La comunità di Don Bosco, continuerà però ad esistere a Mezzano, seppur rinnovata e a guida laica.

La nuova sfida

Dal prossimo anno scolastico infatti, la guida dell’Istituto Santa Croce, passerà sotto la guida di un direttore laico. È stato confermato questo importante passaggio di consegne tra i Salesiani e il nuovo direttore Agostino Pradel, noto nel comparto scolastico educativo del territorio. La crisi vocazionale ha imposto un richiamo dei religiosi in altre strutture e, come già avvenuto in altre case salesiane del Triveneto, l’affido dell’Opera Salesiana ad una direzione laicale.

Alcuni momenti della cerimonia

Da agosto il nuovo direttore

Come è stato confermato nei mesi scorsi ai genitori degli alunni, dal 16 agosto 2024 il nuovo direttore si occuperà della gestione della scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado, dell’attività Pastorale e dell’Ospitalità. Santa Croce proseguirà il suo servizio educativo nel territorio, mantenendosi saldamente ancorato al sistema preventivo di Don Bosco, anche se con una veste rinnovata. L’Ispettoria Salesiana di Mestre, continuerà ad accompagnare il cammino avviato con l’intento di rendere più efficace l’attività didattica iniziata nel 1964.

In breve

Primiero per la pace. Ottima partecipazione del territorio, sabato 18 maggio alla marcia per la pace che ha toccato tutti i paesi della valle di Primiero. Molti anche i momenti di riflessione e condivisione che hanno richiamato tante persone. Guarda le immagini della marcia, nel fotoservizio di Augusto Mazzurana.