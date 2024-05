Dolomiti, nuova allerta meteo: chiude la SS350 fra Trentino e Veneto

La Protezione civile del Trentino ha emesso un avviso di allerta ordinaria (gialla), per possibili frane e allagamenti

NordEst – L’allerta di due giorni scatterà alla mezzanotte dilunedì 20 maggio e terminerà a mezzanotte di mercoledì 22 maggio. Viste le previsioni meteo, per ragioni di sicurezza (come riportato nella recente ordinanza di riapertura a senso unico alternato) dalle ore 20 di oggi, lunedì 20 maggio, il Servizio gestione strade chiuderà la SS 350 da località Buse al confine provinciale, fino alle 7 di mercoledì 22 maggio. Eventuali prolungamenti della chiusura saranno valutati in base all’evoluzione meteorologica.

Una perturbazione atlantica determinerà precipitazioni diffuse a tratti intense e persistenti soprattutto nella mattinata e nelle ore centrali di martedì. Specialmente nella fase iniziale e durante le fasi più intense, le precipitazioni potranno localmente assumere carattere di rovescio temporalesco. Entro la sera di martedì 21 maggio sono attese cumulate medie di 30 – 60 millimetri e localmente più di 80 millimetri. Dalla sera o tarda sera di domani alle ore centrali di mercoledì 22 maggio, appare bassa probabilità di precipitazioni. Dal punto di vista idraulico, gli effetti al suolo potranno interessare prevalentemente il Trentino sud-orientale.

Alla luce delle previsioni meteo ed idrauliche e in base alle valutazioni effettuate, si ritengono possibili, a partire da martedì 21 maggio, criticità dovute principalmente a: erosioni e smottamenti nel reticolo idrografico, ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale, allagamenti, esondazioni, frane e colate rapide. Tali criticità potranno inoltre causare disagi ed effetti (anche interruzioni) sulla viabilità e sulla circolazione ferroviaria, nonché sulle reti, anche aeree, di comunicazione e di distribuzione di servizi.

Le raccomandazioni. La popolazione è invitata a porre massima attenzione alle condizioni dei luoghi da percorrere, anche con automezzi e veicoli; evitare di immettersi in aree che presentino condizioni anomale o di pericolo; evitare di avvicinarsi ai corsi d’acqua, alle piste ciclabili prossime ai corsi d’acqua, a zone depresse (ad esempio: conche e sottopassi), alle rampe ed ai versanti che possono subire smottamenti. Si ricorda inoltre di comunicare tempestivamente al numero unico 112 eventuali situazioni di emergenza (per chiunque si trovi sul territorio dei cinque Comuni del Primiero contattare il numero verde di emergenza 800 112000).

Le previsioni nel dettaglio

Meteotrentino prevede per martedì, coperto con precipitazioni diffuse, localmente abbondanti e persistenti, anche a carattere di rovescio o temporale; attenua al pomeriggio-sera. Mercoledì e giovedì ancora instabile con alternanza sole-nubi e possibili rovesci e temporali sparsi specie al pomeriggio. Venerdì e sabato più variabile con probabili rovesci sparsi specie in montagna.

Arpav Dolomi meteo conferma: dalla serata di lunedì 20 e nella giornata di martedì 21 condizioni di tempo perturbato con precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale localmente intensi, più frequenti e consistenti su zone centro-settentrionali. Fase più intensa e diffusa tra la notte e il tardo pomeriggio di martedì.

martedì 21. Tempo instabile/perturbato con cielo molto nuvoloso/coperto e fenomeni diffusi, in probabile attenuazione tra pomeriggio e sera a partire dalle Prealpi. In serata qualche irregolare schiarita a a partire da Prealpi veronesi e vicentine. Contesto termico più fresco nelle valli.

Precipitazioni. Tra la notte e il primo mattino sempre più diffuse, fino ad interessare tutto il territorio montano per buona parte della giornata (100%), in attenuazione verso sera. I fenomeni saranno spesso a carattere di rovescio e isolato temporale, e anche abbondanti sui settori prealpini e in parte sulle Dolomiti meridionali, meno su quelle centro settentrionali. La neve sarà relegata alle vette dolomitiche più elevate, per calare di quota solo in tarda serata fino sui 2600/2800 m.

Temperature. Minime stazionarie in quota e in aumento nelle valli, Massime in calo, lieve in quota, più sensibile nelle valli. Su Prealpi – a 1500 m: min 9 max 10, a 2000 m: min 6 max 8 Dolomiti – a 2000 m: min 6 max 8, a 3000 m: min 0 max 1

Venti. Nelle valli deboli di direzione variabile, salvo locali rinforzi nei settori esposti a sud-est e per raffiche temporalesche. In quota moderati/tesi da sud-est, a tratti anche forti sulle dorsali prealpine e le vette dolomitiche, in rotazione a sud in serata, a 15-30 km/h a 2000 m e 20-45 km/h a 3000 m.

mercoledì 22. Tempo variabile/instabile, con schiarite mattutine anche ampie, dalle ore centrali forte aumento delle nuvolosità cumuliforme fino a nuvoloso o molto nuvoloso nel pomeriggio.

Precipitazioni. Diffusa instabilità tra le ore centrali e il pomeriggio/sera con rovesci e temporali sparsi, più probabili su Prealpi (70/90%); la neve cadrà attorno ai 2400/2600 m, anche più in basso durante eventuali rovesci duraturi

Temperature. Contesto termico fresco per il periodo, con minime in calo e registrate alla sera. Prealpi – a 1500 m: min 8 max 10, a 2000 m: min 5 max 7 Dolomiti – a 2000 m: min 3 max 8, a 3000 m: min -2 max -1

Venti. Venti in quota deboli/moderati settentrionali, a 10-20 km/h a 2000 m e 10-25 km/h a 3000 m.

Tendenza

giovedì 23. Ancora una giornata variabile/instabile, con qualche schiarita mattutina e ripresa di attività cumuliforme nelle ore centrali, con rovesci e temporali a tratti anche diffusi, in esaurimento in serata. Quota neve a 2400/2600 m. Venti deboli in quota. Contesto termico fresco per il periodo, soprattutto al primo mattino.

venerdì 24. Al mattino schiarite, dalle ore centrali aumento irregolare della nuvolosità associata a qualche rovescio sparso nel pomeriggio. Temperature pressochè stazionarie in quota. Venti deboli in quota brezze nelle valli. Previsore: