Il Soccorso Alpino della Finanza conquista due vette inesplorate in Bolivia (VIDEO)

Nei giorni scorsi, i finanzieri del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza hanno conquistato due vette inesplorate e innominate della Cordillera Real in Bolivia. ‘Cima Fiamme gialle’ a 5.310 metri e poi ‘Cima 250’ (5756 metri) per celebrare i 250 anni di storia del corpo della Guardia di Finanza

NordEst – Sulla vetta, a 5.310 metri di altezza, battezzata ora “Cima Fiamme Gialle” è stato fissato il tricolore consegnato dal Presidente della Repubblica. La missione, partita lo scorso 8 maggio in occasione del 250° Anniversario di fondazione del Corpo, ha anche l’obiettivo di addestrare nel soccorso in quota i ragazzi e le guide andine.

La spedizione è composta dai finanzieri Alessandro Alberioli di Feltre e dagli istruttori Sagf di Primiero, Marco Brunet, Riccardo Scarian, Walter Tomas e Marco Canteri. Prima della partenza sono stati ricevuti dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

La seconda cima, raggiunta il 19 maggio dopo una salita difficilissima di 6 ore dal campo base, tra rocce e ghiaccio è stata battezzata ‘Cima 250’, a celebrare i 250 anni di storia del Corpo. L’ascesa in vetta è avvenuta attraverso 2 vie alpinistiche, la ‘Via dei finanzieri’ e la ‘Via dell’onore ai caduti’.

Tutto è iniziato grazie alla proposta di padre Antonio Zavatarelli, missionario in Bolivia, dove promuove lo sviluppo turistico ed economico della regione in collaborazione con l’Universidad catolica boliviana. Nel corso della missione, che si protrarrà fino al 31 maggio, il team gialloverde si occuperà dell’addestramento nel soccorso in quota dei ragazzi frequentatori del corso di “turismo di montagna” di Peñas, offrendo un importante contributo tecnico per la formazione delle guide andine.

Altre immagini della spedizione