“Primo Maggio” 2023 con le Acli: molte iniziative in Trentino. Torna la tradizionale festa alla chiesetta di San Silvestro nel Primiero Vanoi

In caso di maltempo, la messa prevista a san Silvestro, sarà celebrata nella chiesa di Gobbera. Molte le iniziative organizzate dalle Acli in Trentino

Primiero/Vanoi (Trento) – Torna come da tradizione, il tradizionale pellegrinaggio del primo maggio alla chiesetta di san Silvestro, tra Vanoi e Primiero. Nel giorno della “Festa dei Lavoratori”, la breve camminata dal passo Gobbera alla chiesetta di San Silvestro che domina dall’alto le valli di Primiero e Vanoi, assume un significato davvero speciale. Come ogni anno, lunedì 1 maggio si svolgerà il tradizionale appuntamento delle Acli di Primiero Vanoi e Mis, con la celebrazione della santa messa alle ore 10, che in caso di maltempo sarà celebrata nella chiesa di passo Gobbera.

“Il primo maggio – spiega il presidente delle Acli di Primiero Vanoi Mis, Walter Taufer (nella foto ndr) – è l’occasione per ricordare l’importanza del lavoro, dentro il momento che stiamo attraversando, carico di grandi emergenze, la pace, la crisi ambientale, il superamento delle disuguaglianze. Oggi, essere vicini al mondo dei lavoratori è uno dei modi più importanti per essere al servizio della società, perché il lavoro è profondamente connesso con un’idea di futuro e di investimento nella comunità. Per questo l’associazione è da sempre impegnate nel campo dei servizi ai cittadini, del sociale e del mondo del lavoro”.

Le Acli, sottolineano in particolare che lavoro e ambiente non sono antitetici, ma costituiscono l’asse di un modello di sviluppo sociale e sostenibile, costruito sui principi della giustizia e dell’uguaglianza. Per questo, precisano: “Essere Movimento significa anche continuare a dare un contributo, in termini di idee e di proposte, nella costruzione collettiva di nuove politiche sociali e di welfare, insieme agli altri corpi intermedi della società, attraverso la “partecipazione dal basso” che valorizza la comunità”.

Altri eventi del Primo maggio

Primo maggio con le Acli trentine. Le problematiche legate alla mancanza di lavoro e alla sua progressiva precarizzazione, ma anche quelle legate alla mancanza di lavoratori e lavoratrici, quadri intermedi e dirigenti, personale tecnico e specializzato, saranno al centro delle manifestazioni delle ACLI trentine, promosse in occasione del Primo maggio, Festa dei lavoratori. Pace, lavoro e dignità rappresentano i contenuti attraverso i quali le ACLI intendono parlare alle giovani generazioni nella consapevolezza che l’autonomia della persona passa attraverso un lavoro dignitoso, all’interno di un sistema economico non distruttivo dei diritti e dell’ambiente. Fra le numerose manifestazioni di lunedì primo maggio, a Mezzolombardo, presso l’ATIS srl a partire alle ore 10:00 si succederanno una serie di interventi sul tema “Il valore lavoro” a cui seguirà la Santa Messa. Per raggiungere l’ATIS viene organizzata una navetta a partire dalle ore 9:45 con partenza da piazza San Giovanni. Analoga manifestazione viene promossa presso il Polo artigianale di Santa Margherita di Ala con inizio alle ore 9:30. Nel corso della mattinata sono previsti gli interventi dei dirigenti aclisti sulle problematiche del mondo del lavoro e verranno consegnate alcune targhe alle aziende del territorio in segno di riconoscenza e vicinanza. Ad Avio il Circolo ACLI promuove una manifestazione a partire dalle ore 10:00 presso l’azienda Avio Service con interventi delle autorità e la Santa Messa. A Santa Massenza, in Valle dei Laghi, alle ore 18:00 è prevista la Santa Messa al termine della quale le ACLI promuovono la manifestazione “100 pani di fraternità”, con raccolta offerte in favore della Caritas. Il Circolo ACLI di San Michele-Grumo-Faedo promuove alle ore 15:00 una Santa Messa presso la chiesa di Cadino a cui seguirà un incontro conviviale.