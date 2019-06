Padre e figlia annegati nel Rio Grande, la foto choc diventa virale

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Un padre con la sua bambina che giacciono a faccia in giù nelle acque torbide del Rio Grande, mentre tentavano di raggiungere il Texas

Usa (Adnkronus) – La foto (Guarda) è ormai virale sul web e diffusa dalle tv del mondo: ricorda molto da vicino quella del piccolo Aylan, il bimbo siriano rinvenuto senza vita su una spiaggia turca nel 2015, mostra il dramma dei migranti che cercano di attraversare il confine tra Messico e Stati Uniti evitando il muro tanto voluto dal presidente Donald Trump.

L’uomo, riferiscono i media americani, si chiamava Oscar Alberto Martínez. Era un cittadino salvadoregno e aveva provato a chiedere asilo alle autorità Usa. Domenica, stanco di attendere una risposta che non arrivava da oltre due mesi, ha cercato di attraversare il fiume ed entrare a Brownsville, in Texas, accompagnato dalla moglie Tania Vanessa Ávalos e dalla piccola Valeria, di 23 mesi.

L’immagine è stata vista “con immensa tristezza”, anche dal Papa.

“Il Santo Padre- fa sapere il direttore ‘ad interim’ della Sala stampa del Vaticano, Alessandro Gisotti – è profondamente addolorato per la loro morte, prega per loro e per tutti i migranti che hanno perso la vita cercando di sfuggire alla guerra e alla miseria”.

Secondo la ricostruzione della giornalista Julia Le Duc, che ha scattato la foto poi pubblicata sul quotidiano messicano La Jornada, padre e figlia erano riusciti ad attraversare il fiume a differenza della donna. L’uomo, dopo aver lasciato Valeria sulla riva, è così tornato indietro a prendere la moglie, ma la piccola, vedendolo allontanarsi, si è gettata in acqua. Oscar si è quindi tuffato ed è riuscito ad afferrare la bimba, ma la corrente li ha investiti e trascinati via.

I loro corpi sono stati trovati sul lato messicano del Rio Grande. La piccola, con i pantaloni rossi e le scarpe nere, aveva ancora la testa infilata sotto la maglietta del padre e il braccio intorno al collo del genitore, che ha lottato per salvare le loro vite fino alla fine.

Domenica nella stessa zona, hanno riferito le autorità statunitensi, sono stati trovati i corpi di una donna e tre bambini, morti, a quanto pare, a causa del caldo e della disidratazione. Le vittime sono cittadini del Guatemala, ha confermato il ministero degli Esteri.