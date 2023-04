Sparatoria nel Vicentinino: muore cittadino del Marocco dopo aver sottratto arma a carabiniere

Scontro con Polizia locale e Carabinieri, ferito un vigile

NordEst – Un cittadino marocchino è rimasto ucciso in un conflitto a fuoco con i carabinieri dopo che aveva sparato a un vigile, ferendolo con una pistola che, pare, aveva sottratto ad un militare. Il fatto è avvenuto a Fara Vicentino, in provincia di Vicenza. Secondo una prima ricostruzione, il nordafricano si era messo a urlare lungo la strada ‘Allah akbar’, allarmando i passanti che hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia locale e i carabinieri, che hanno tentato di portare alla ragione l’esagitato, senza riuscirvi.

Vigili e carabinieri hanno tentato di immobilizzare l’uomo che, nella colluttazione, è riuscito ad sfilare ad un militare la pistola d’ordinanza usandola poi per sparare. A quel punto i militari hanno risposto al fuoco, uccidendolo. L’agente di Polizia locale ferito si chiama Alex Frusti, referente dell’Alto Vicentino, ed è stato colpito in due punti, all’addome e agli arti inferiori. Dopo lo scambio di colpi che ha portato alla morte dell’aggressore, Frusti è stato trasportato d’urgenza dapprima all’ospedale di Santorso, e da qui al San Bortolo di Vicenza. Le sue condizioni sono stabili e non sarebbe in pericolo di vita.

“Gli agenti stavano facendo il loro giro di routine – ha spiegato ai giornalisti la sindaca di Fara Vicentino, Maria Teresa Sperotto – e hanno chiamato i carabinieri perché avevano bisogno di un supporto. In quel momento dev’essere successo il fatto. Me ne rammarico per tutti, sia per la persona che è deceduta, sia per il nostro agente che è rimasto ferito”. Sul posto sta arrivando il magistrato di turno.