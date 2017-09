Al via il Rallye di San Martino di Castrozza: debutta la prova spettacolo in centro paese (ORARI CHIUSURE STRADE)

Connect on Linked in

Prende il via venerdì sera il Rallye San Martino 2017 con la novità assoluta della prova spettacolo “San Martino” in paese, proprio tra le vie del centro, ai piedi delle splendide Pale, Dolomiti Unesco. Attenzione alle chiusure delle strade: tutti gli orari

San Martino di Castrozza (Trento) – . Un saliscendi da brividi scattando alle 20:10 dal piazzale di fronte al palazzo Sass Maor. Le macchine (prime al via quelle dell’8° Historique) dovranno percorrere due giri raccordati da una “curva del tabaccaio” (come a Montecarlo).

Mini tracciato che comprende curve a gomito, inversioni, un allungo velocissimo in salita, tuffo in discesa, chicane di rallentamento, strettoie, asfalto sconnesso. In totale sono 2,97 km che non potranno marcare i distacchi, però niente di facile e massima attenzione a salvaguardare i mezzi.

Un vero assaggio di Rallye e sabato un doppio giro su “Manghen (22,01), Val Malene” (26,46) e “Gobbera” (9,03) prima di rientrare a San Martino alle 18:45 per la cerimonia di premiazione.

CHIUSURA STRADE. Venerdì dalle 17 saranno chiusi gli accessi al centro di San Martino, rimanendo possibile il transito esterno per chi arriva da Fiera di Primiero e dal passo Rolle. Gli ampi parcheggi degli impianti di risalita Tognola e Colverde serviranno ad accogliere le auto del pubblico per il crono spettacolo, con servizio navetta gratuito. La riapertura delle strade avverrà al termine della prova.

GIRI IN ELICOTTERO. Per chi volesse gustarsi la meraviglia delle Pale dolomitiche, venerdì nell’area di partenza degli impianti Colverde c’è a disposizione un elicottero per voli turistici. Sabato sarà possibile effettuare voli turistici sul Rallye con partenza dalla classica inversione di Imer nella prova speciale della “Gobbera”.

TRA BIG E CONTRO BIG. Il prestigio del Rallye è tale che nessuno dei big del Campionato Italiano Wrc ha disertato l’appuntamento. Al via il neo campione Stefano Albertini e Marco Signor a caccia del quarto sigillo consecutivo a San Martino, entrambi su Ford Fiesta Wrc come Giuseppe Testa, Paolo Porro e Manuel Sossella nel ruolo di outsider di lusso, mentre Lorenzo Della Casa, Alberto Roveta e il locale Pierleonardo Bancher proveranno a recitare da protagonisti. Corrado Fontana alla guida della sua Hyundai i20 Wrc intende confermare il secondo posto nella graduatoria tricolore. Duello in chiave Citroen Ds3 Wrc tra l’ambizioso Simone Miele e il redivivo Eddie Sciessere che vinse qui nel 2012 e 2013 quando si correva per il Trofeo Asfalto.

FASCINO HISTORIQUE.Ventuno in lizza per l’ottava edizione del Rallye vintage, in coda suo malgrado alla gara moderna salvo che stasera nella prova spettacolo. Favori del pronostico sulle spalle di Giorgio Costenaro con la Lancia Stratos che gli ha fruttato sinora un poker di successi (2010, 2013, 2014, 2015), ma le Porsche 911 del tedesco Michael Stoschek (vittorie 2011 e 2012) e di Lorenzo Delladio (2016) saranno spine nel fianco fino all’ultimo metro.

Quarant’anni dopo, il grande Röhrl ritorna

Una delle più straordinarie coppie rallistiche si è formata proprio al Rallye San Martino, nell’edizione 1977. L’ultima del periodo “antico” e la più prestigiosa perché assurta al rango della Coppa FIA conduttori antesignana del campionato mondiale piloti. Walter Röhrl, straordinario interprete dell’arte del traverso indicato da molti addetti ai lavori come “il più grande”, gareggiò per la prima volta assieme a Christian Geistdorfer e fece il suo debutto alla guida di una Fiat Abarth 131 con la quale vinse il titolo iridato 1980. Quella volta a San Martino, senza poter disporre delle gomme Pirelli sperimentali dei compagni di squadra, il tedesco ottenne il quarto posto alle spalle delle Lancia Stratos di Munari-Sodano e Pregliasco-Reisoli e della Fiat 131 di Verini-Scabini. Ebbene quarant’anni dopo il suo fedele navigatore gli ha organizzato una trasferta a San Martino per festeggiare l’inizio della loro avventura agonistica, proprio alla vigilia del Rallye 2017, però mai avrebbe pensato che un clan virtuoso di vecchi amici e appassionati italiani, tra cui Rudy Dal Pozzo e Francesca “lady Fulvia” Pasetti, avrebbe completato il quadretto rievocativo con una sorpresa fantastica. Röhrl a San Martino ha ritrovato proprio la Fiat Abarth 131 del 1977, perfettamente conservata dal suo attuale proprietario, l’udinese Steno Dondé,

