Webuild miglior offerente per linea ferroviaria Fortezza-Ponte Gardena, valore 1,07 mld

Alfreider: “Passo in avanti per tutto il corridoio del Brennero”

Brennero (Bolzano) – Webuild è stato dichiarato miglior offerente per la progettazione e la realizzazione della tratta d’accesso del tunnel del Brennero tra Fortezza e Ponte Gardena, per un valore di 1,07 miliardi di euro.

Per l’assessore alla mobilità Daniel Alfreider “l’assegnazione dei lavori per la progettazione e la realizzazione della tratta di nuova linea ad alta capacità tra Fortezza e Ponte Gardena è un passo importante per la realizzazione di questa opera fondamentale non solo per la mobilità sul corridoio del Brennero, ma per tutto il mondo dell’economia nelle Alpi e in Europa.

Investire in opere infrastrutturali in momenti di difficoltà come questi è un segnale di fiducia per dare una spinta ad uno dei progetti di mobilità più importanti per l’intera Unione Europea. Già negli anni in Parlamento abbiamo lavorato intensamente insieme al Ministero delle Infrastrutture e ad RFI a questo progetto e siamo molto contenti che questo progetto prende sempre più forma. Continueremo a lavorare intensamente insieme ad RFI e con le parti coinvolte anche in futuro.”

La tratta d’accesso Fortezza-Ponte Gardena coinvolge gli otto comuni della val d’Isarco interessati dall’opera (Fortezza, Varna, Bressanone, Velturno, Funes, Chiusa, Laion e Ponte Gardena).