Nuova tragedia in montagna nel Bellunese: cade e muore Giovanni Miglioranza

L’azzurro vola anche in testa alla Coppa del Mondo NordEst – Altra epica vittoria dell’azzurro Dominik Paris nella discesa sulla pista Stelvio di Bormio. Dopo il successo di ieri, Domme si e’imposto nuovamente in 1.55.37. E’ la sua quarta doppietta, con due vittorie consecutive in due giorni, della sua carriera. Ed e’ la seconda a Bormio […]