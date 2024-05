Vigili del fuoco di Primiero: “Caserma aperta” sabato 11 maggio dalle 14

Giornata aperta a famiglie, amici e simpatizzanti

Primiero (Trento) – L’iniziativa, si propone di far conoscere l’attività dei Vigili del Fuoco volontari, vedendo da vicino i mezzi e le attrezzature, ma soprattutto per capire come lavorano per la sicurezza della comunità. Non mancheranno molte sorprese per i più piccoli.

Programma

Ore 14.00: inizio giochi ed intrattenimento per bambini con il supporto del Soccorso Alpino di Primiero

inizio giochi ed intrattenimento per bambini con il supporto del Soccorso Alpino di Primiero Ore 16.00: manovra dimostrativa degli allievi

manovra dimostrativa degli allievi Ore 17.00: merenda con pane e nutella offerta dal CIT di Transacqua

merenda con pane e nutella offerta dal CIT di Transacqua Ore 19.00: apertura stand gastronomico con cotolette, patatine fritte per tutti in collaborazione con il CIT di Transacqua