La decisione risponde al notevole incremento delle domande presentate nel 2015

Trento – Il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Trentino è arrivato a coprire un terzo del suo settennale percorso ed è già tempo di un primo bilancio. Il monitoraggio sull’andamento delle varie Misure attivate dalla Provincia autonoma di Trento è costante, ed è da tale attività di permanente e continuo controllo che emergono nuove necessità. Dopo il primo anno di attuazione del PSR – spiega l’assessore all’agricoltura, foreste, turismo e promozione, caccia e pesca Michele Dallapiccola, che già ieri ha accolto i rappresentanti della Commissione Europea e del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali – è infatti emersa la necessità di apportare alcune modifiche all’impianto originario approvato dalla Commissione europea per consentire una più efficace attuazione del Programma nonché un più efficiente utilizzo della spesa pubblica.”

Di questo si è parlato oggi nella Sala Belli del palazzo sede della Provincia che ha ospitato la seconda riunione del Comitato di Sorveglianza sull’attuazione del PSR. Momento centrale dei lavori la giornata di oggi, mentre ieri si è tenuto un incontro tecnico fuori Trento e la giornata di domani sarà riservata alla visita di due aziende zootecniche a Vigo e a Pozza di Fassa, che stanno investendo oltre 700mila euro la prima, per realizzare una nuova stalla per l’allevamento di capre, e 1 milione di euro la seconda per realizzare una nuova stalla; giovedì, infine, sono in programma visite al Muse e ai centri di lavorazione Melinda.