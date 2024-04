Dolomiti, Allerta maltempo da martedì sera fino a mercoledì con temporali e vento forte

Il maltempo durerà fino a mercoledì pomeriggio

NordEst – Una perturbazione atlantica interesserà il Triveneto e determinerà precipitazioni a tratti intense e anche a carattere di rovescio o isolato temporale e forti venti settentrionali a carattere di Foehn in molte valli dalla serata di martedì 9 aprile 2024, al pomeriggio di mercoledì 10 aprile 2024. La quota neve – precisa Meteotrentino – è prevista inizialmente oltre i 2200 metri, ma in calo fino a 1500 metri o localmente più basso sui settori settentrionali nella fase più intensa di mercoledì. Lo comunica la Protezione Civile del Trentino che ha emesso un’allerta ordinaria (gialla) per possibili rischi di carattere idrogeologico valida dalle 20 di martedì fino alle 18 di giovedì su tutto il territorio provinciale.

Le previsioni Arpav Dolomiti

Arpav Dolomiti meteo conferma: tra martedì 9 sera e mercoledì 10 pomeriggio tempo a tratti perturbato con precipitazioni diffuse, specie nella mattinata di mercoledì, più frequenti e consistenti sui settori centro-occidentali, anche con rovesci o locali temporali. Sulle zone occidentali possibili quantitativi localmente anche abbondanti. Rinforzi di vento dai quadranti orientali, a tratti anche forti e con raffiche specie su Prealpi/Pedemontana occidentali (VI e VR) e zona del Garda. Limite nevicate in genere intorno a 1800/2000m, ma anche più in basso sulle Dolomiti.

Tempo previsto

mercoledì 10. Maltempo con cielo coperto e diffuse precipitazioni. La fase perturbata più spiccata sarà tra la mattina e il primo pomeriggio, prima di attenuarsi ed esaurirsi in serata. Contesto termico decisamente più fresco, anche freddo in alta quota entro le ore centrali del giorno al mattino.

Precipitazioni. Probabilità molto alta (90-100%) per diffuse precipitazioni di moderata intensità, anche a carattere di forte rovescio e di occasionale temporale. Il calo termico riporterà temporaneamente il limite neve a 1700-1900 m sulle Prealpi e 1300-1500 m sulle Dolomiti, localmente più basso nelle valli più chiuse, prima di risalire ovunque oltre i 2000-2200 m nel corso del pomeriggio. Sono previsti apporti medi di 20-30 mm, localmente fino a 40-50 mm, localmente fino 60-90 mm su alcuni settori prealpini, con altrettanti cm di neve oltre i 2300-2500 m. Sotto tali quote, minori spessori per contributo pioggia via via più importante con il calare della quota.

Temperature. In ulteriore generale calo, più marcato in alta quota e sulle Dolomiti. Su Prealpi a 1500 m: min 2°C max 6°C, a 2000 m: min 0°C max 4°C. Su Dolomiti a 2000 m: min -2°C max 3°C, a 3000 m: min -5°C max -3°C.

Venti. Nelle valli deboli/moderati di direzione variabile con temporaneo rinforzi in caso di rovescio o di temporale. In quota moderati/tesi da sud-est sopra i 2400-2600 m e da nord’est sotto tali quote, a 15-30 km/h a 2000 m e 30-50 km/h a 3000 m.

giovedì 11. Nottetempo nuvolosità ancora ben presente, ma con probabili prime schiarite. In giornata ritorno del sole con cielo sereno o poco nuvoloso per temporanea presenza di nubi alte. Il maggiore soleggiamento avrà un effetto positivo sull’andamento termico diurno.

Precipitazioni. Assenti (0%).

Temperature. In generale ripresa con valori diurni decisamente primaverili. Su Prealpi a 1500 m: min 6°C max 12°C, a 2000 m: min 3°C max 8°C. Su Dolomiti a 2000 m: min 3°C max 9°C, a 3000 m: min -3°C max 1°C.

Venti. Nelle valli deboli/moderati a regime di brezza; in quota moderati da sud-est nella notte e deboli da nord-est in giornata, a 5-15 km/h a 2000 m e 5-30 km/h a 3000 m.

Tendenza

venerdì 12. Tempo stabile con tratti soleggiati e momenti di cielo leggermente velato per transito di sottili nubi alte. Temperature in ulteriore aumento (max di 23/24°C fondovalle e attorno ai 20°C a 1000 m), eccetto calo delle minime nei fondovalle. Venti perlopiù deboli per brezze nelle valli, localmente e a tratti moderati; in quota deboli/moderati da nord nord-est.

sabato 13. Sole e cielo perlopiù sereno con aria tersa ed ottima visibilità. Temperature in generale rialzo con punte diurne prettamente primaverili. Venti perlopiù deboli per brezze nelle valli, localmente e a tratti moderati; in quota deboli/moderati da ovest nord-est.