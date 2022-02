Via libera alla collaborazione tra la Provincia di Trento e il Cantone di Tuzla, in Bosnia Erzegovina

La risposta dell’assessore provinciale Mattia Gottardi a un’interrogazione del consigliere Alex Marini

NordEst – La Provincia avvierà una collaborazione con il Cantone di Tuzla, della Federazione della Bosnia Erzegovina. È affermativa la risposta dell’assessore alla cooperazione internazionale Mattia Gottardi a un’interrogazione presentata il 3 gennaio scorso da Alex Marini.

Il consigliere pentastellato del gruppo misto aveva rivolto alla Giunta due domande. La prima per chiedere se l’esecutivo abbia appunto valutato la possibilità di avviare forme di collaborazione tra l’amministrazione provinciale trentina e il Cantone di Tuzla, a partire dalla bozza di memorandum inviata dal Primo Ministro del Cantone, Kadrija Hodžic.

Con il secondo quesito Marini voleva sapere se la Giunta intenda avviare un confronto negoziale con Hodžic per perfezionare ed eventualmente sottoscrivere un memorandum orientato a favorire le relazioni di collaborazione nei campi del rafforzamento istituzionale, della ricerca scientifica e degli scambi economici fra i due territori.

Nella sua risposta l’assessore Gottardi comunica che la Giunta non solo ha valutato favorevolmente l’opportunità di dare avvio a forme di collaborazione con il Cantone di Tuzla della Federazione della Bosnia Erzegovina, ma che è anche in corso di stesura una bozza di Memorandum per perfezionare la proposta già pervenuta del Primo Ministro cantonale, sulla base della quale potrà essere avviato il confronto con lui. ​​​