Covid in Trentino: 3 decessi, scendono ricoveri, 1.182 contagi. In Alto Adige 1 vittima e 1.569 casi

La situazione in Regione fino al 2 febbraio

Trento/Bolzano – Secondo giorno di febbraio contrassegnato da tre lutti da covid-19 in Trentino, dove i contagi delle ultime ore sono cresciuti di altri 1.182 casi, mentre scendono i ricoverati in ospedale. 374 attualmente le classi con sospensione della didattica in presenza.

Le vittime sono tutte di genere maschile ed erano ricoverate in vari ospedali della provincia: la loro età va dai 70 agli 88 anni ed uno di loro non era vaccinato e non soffriva di patologie pregresse. Negli ospedali ci sono al momento 173 pazienti covid, 22 dei quali in rianimazione; ieri infatti le dimissioni (19) hanno superato per numero i nuovi ingressi (16).

I tamponi analizzati ieri sono stati quasi 9.500. Sono emersi 72 nuovi positivi al molecolare (su 531 test effettuati) e 1.110 all’antigenico (su 8.870 test effettuati). I molecolari hanno dato conferma anche a 17 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Suddivisi per fasce d’età, i nuovi contagi restituiscono questa fotografia:

52 tra 0-2 anni,

62 tra 3-5 anni,

116 tra 6-10 anni,

59 tra 11-13 anni,

87 tra 14-18 anni,

285 tra 19-39 anni,

331 tra 40-59 anni,

82 tra 60-69 anni,

65 tra 70-79 anni,

43 di 80 o più anni.

I guariti oggi sono 2.254 per un totale da inizio pandemia pari a 106.440.

La campagna vaccinale infine oggi ha fatto registrare questi numeri: 1.144.464 somministrazioni finora effettuate, delle quali 412.820 sono riferite a seconde dosi e 284.261 a terze dosi.

Il punto a Bolzano

L’ultimo bollettino covid dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige riporta un decesso e 1.569 nuovi casi. Sono risultati positivi 211 tamponi pcr su 1.091 e 1.358 test antigenici su 10.773.

Il decesso riguarda una donna 80enne. Cala il numero dei ricoveri nei normali reparti che ora sono 117 (-2), ma cresce da 11 a 13 quello in terapia intensiva. Cala in modo significativo il numero degli altoatesini in quarantena che ora sono 27.150 (-3.461). Infine sono state dichiarate guarite 3.869 persone.