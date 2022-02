Val di Cembra, tragico schianto auto camion: muore un uomo

Drammatico incidente stradale martedì mattina all’alba a Sevignano, frazione di Segonzano

Val di Cembra (Trento) – Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Cavalese, un uomo è deceduto nel frontale della sua auto – una Fiat Panda – contro un camion cisterna del trasporto latte che viaggiava verso Trento. Il grave incidente è avvenuto verso le 6,30 sulla strada provinciale 71 della val di Cembra.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco permanenti di Trento con autogru e pinze idrauliche per liberare l’automobilista rimasto incastrato fra le lamiere dell’auto. Per l’automobilista però non c’è stato nulla da fare, è deceduto sul colpo.

La vittima viaggiava con la sua auto, e si è scontrata in piena velocità contro il mezzo pesante. Il camionista, ha cercato di sterzare per evitare l’impatto, finendo con il mezzo pesante fuori strada.

Notizia in aggiornamento