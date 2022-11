Rapina ufficio postale di Pinzolo: carabinieri arrestano 60enne, era a passeggio

Dopo la fuga trovato a passeggiare a Bocenago

Pinzolo (Trento) – I carabinieri hanno arrestato per rapina un 60enne già noto alle forze dell’ordine, per tentata rapina. Lo comunica una nota dell’Arma. Giovedì mattina l’uomo è entrato nell’ufficio postale di Pinzolo, in val Rendena, a volto scoperto, come un qualsiasi altro cliente.

Ha quindi iniziato a minacciare il direttore, facendogli intendere di avere un’arma all’interno di un sacchetto di plastica, e chiedendo di consegnare il denaro presente in cassa, poiché era in corso una “rapina”. È stato però attivato l’allarme che ha indotto il rapinatore ad allontanarsi dall’ufficio postale.

L’immediato arrivo dei carabinieri – prosegue la nota – l’acquisizione delle testimonianze da parte dei dipendenti dell’ufficio postale e la visione dei filmati estrapolati dal sistema di videosorveglianza, hanno permesso di avviare immediatamente le ricerche dell’uomo, che è stato rapidamente indentificato anche perché era stato controllato pochi giorni prima in val Giudicarie.

Sono state impegnate nelle ricerche, coordinate dalla Centrale Operativa della Compagnia di Riva del Garda, le Stazioni Carabinieri di Carisolo, Spiazzo, Tione e Madonna di Campiglio. Sono servite circa due ore per rintracciare l’uomo, che stava passeggiando per strada nel comune di Bocenago. Sottoposto a perquisizione sul posto – precisa la nota – non è stato trovato in possesso di alcuna arma, ma del solo sacchetto mostrato al direttore dell’ufficio postale. L’uomo è ora in carcere a Trento.