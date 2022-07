Vanoi E-Bike 2022, torna il 24 luglio: percorsi da 29 a 53 km in bici elettrica con la novità della gara, iscrizioni limitate

Tra le Dolomiti e il Lagorai, Us Vanoi organizza Vanoi E-bike 2022 con percorsi per escursionisti e agonisti. La partecipazione è aperta a tut​ti i ciclisti muniti di ​E-mtb con pedalata assistita fino alla velocità massima di 25 km/h

Valle del Vanoi (Trento) – Torna domenica 24 luglio, dopo il successo della prima edizione, Vanoi e-bike, in uno dei luoghi più naturali e suggestivi del Trentino orientale. Un raduno e una gara per bici elettriche, davvero unici, tra le Dolomiti e il Lagorai. L’evento, è organizzato dall’Unione Sportiva Vanoi, pensato per sportivi e famiglie, che permetterà di immergersi nella natura incontaminata del cuore verde del Trentino.

La novità 2022

La grande novità di quest’anno, sarà la gara di E-Mountain bike Enduro aperta a tutti i concorrenti in possesso di tessera F.C.I.; UCI o di un Ente di Promozione Sportiva convenzionato F.C.I. con età minima 18 anni. Le categorie accorpano indistintamente Agonisti e Master, sono le seguenti: E- Mountain bikeM OPEN Uomini / E-Mountain bikeW OPEN Donne. Ecco come iscriversi online (posti limitati).

Vanoi E-Bike Race

Si sviluppa su un tracciato di 53 km con un dislivello di 1.925 m in salita e 1.931 in discesa, la maggior parte su strada sterrata, il tracciato prevede una prova speciale di 25,5 km con 1390 m in salita e 760 in discesa ed un tempo massimo di percorrenza dell’intero percorso entro 4:30 ore dalla partenza comprensivo di soste e trasferimenti, i concorrenti che giungeranno all’arrivo oltre il tempo massimo previsto verranno automaticamente esclusi dalla gara. Il ritrovo è previsto il 24 luglio presso il tendone A.N.A. in via ghiaie a Caoria. Dalle ore 7:00 alle ore 8:30 ritiro pettorali e verifiche. La partenza è prevista per le ore 9:00. Da località Refavaie inizio prova speciale, arrivo a Malga Fiamena. Punto ristoro, e proseguimento sul percorso con rientro a Caoria nel tempo massimo stabilito di ore 4:30. A seguire pranzo tipico e premiazioni per tutti. Visualizza il perocorso race.

I tracciati per escursionisti

Il percorso si sviluppa su un tracciato di 29 km con un dislivello 1.070 m la maggior parte su strada sterrata, Partenza ore 9.15. Vedi tracciato

il percorso si sviluppa su un tracciato di 53 km con un dislivello di 2.000 m la maggior parte su strada sterrata, Partenza ore 9.15. Vedi tracciato

PER ULTERIORI INFO: APT CANAL SAN BOVO TEL. 0439 719041

www.vanoi.it – www.usvanoi.it