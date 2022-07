Primiero, grande lavoro per i vigili del fuoco: auto in fiamme a Mezzano, allarme in centro a Fiera, due sanitari

Giornata impegnativa per i volontari dei vigili del fuoco dei corpi di Primiero e Mezzano

Primiero (Trento) – Auto in fiamme a Mezzano nel pomeriggio di sabato. L’emergenza è scattata verso le 17. I volontari dei vigili del fuoco, hanno subito isolato l’auto in fiamme, evitando conseguenze ben più gravi, intervenendo con la schiuma per spegnere il rogo.

Una seconda vettura è stata danneggiata solo parzialmente, grazie al rapido intervento dei vigili dle fuoco della zona, come documentano le foto. Accertamenti in corso sulle cause dell’incendio, che fortunatamente non ha coinvolto alcuna persona.

Allarme in centro a Fiera, senza danni

Sempre nel pomeriggio di sabato, vigili dle fuoco allertati per un principio d’incendio in un negozio del centro di Fiera di Primiero, per un corto circuito di un trasformatore dell’impianto di lluminazione. Fortunatamente risolto con un po’ di fumo e danni limitati.

Elisoccorso a Primiero

L’elisoccorso è intervenuto invece due volte nella giornata di sabato a Primiero, per due interventi sanitari, nel pomeriggio, con atterraggi nella piazzola di Transacqua, con il supporto dei vigili del fuoco di Primiero.