Valle del Vanoi, Fiamme a Caoria: indagini a tutto campo per risalire all’origine del rogo. Notte di gran lavoro per i Vigili del fuoco: le testimonianze

Connect on Linked in

Sono salvi i 60 cavalli che pascolavano all’esterno della struttura bruciata. I Vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per mettere in sicurezza la zona poco distante dal paese. Non è esclusa la matrice dolosa. Per il paese la ‘Cesura’ è sempre stata un simbolo. Il racconto dei Volontari dopo l’emergenza

Caoria (Valle del Vanoi/Trento) – Si indaga a tutto campo, dopo il furioso incendio che ha completamente distrutto nella tarda serata di martedì, lastorica “Cesura” a Caoria nel Vanoi.

Una struttura rurale con stalla e fienile circondata da un grande prato, situata poco lontano dal paese, nel comune di Canal San Bovo.

All’esterno dello stabile, si sono salvati dalle fiamme circa 60 cavali di proprietà di Giafranco Stefenon, un allevatore locale che da tempo la gestisce. Sono invece ancora sconosciute le cause dell’incendio divampato poco dopo le 20.

A lanciare l’allarme alcuni abitanti del paese che hanno visto da lontano il rogo che stava avvolgendo l’intero stabile. I primi a raggiungere la struttura di proprietà della famiglia Boso, sono stati i vigili del fuoco volontari di Canal San Bovo, seguiti a ruota da quelli di Mezzano, Imèr e Primiero.

I volontari in azione

Per domare le fiamme sono entrati in azione almeno 50 Vigili del fuoco, che hanno operato per tutta la notte in una situazione non facile, con l’acqua da pompare dal vicino torrente con la motopompa in piena notte e al freddo.

Fortunatamente il vento era cessato, ma le condizioni erano certamente molto difficili, con il fuoco che poteva estendersi in un attimo anche al vicino bosco. Il rapido intervento dei Vigili locali ha però evitato conseguenze ben peggiori.

I Carabinieri sono già stati sul luogo dell’incendio martedì sera, per verificare le varie ipotesi: tra queste alcuni possibili inneschi in diversi punti della struttura. Mercoledì mattina, altre verifiche sono state effettuate anche da parte dei Vigili del fuoco di Trento con i periti competenti.

L’intervento dei Vigili del fuoco

Le operazioni sono state coordinate dal vice comandante dei Vigili del fuoco di Canal San Bovo, Enrico Bollini in stretta sinergia con il comandante Walter Orsingher.

Ma ecco il racconto di Bollini di queste lunghe queste nel Vanoi.

Un simbolo per il paese

La “Cesura” a Caoria è stata un vero simbolo per il paese. Quella stalla con il vicino fienile, i grandi prati verdi e i boschi poco lontani, sono da sempre un punto di riferimento per gli abitanti del paese, da oltre 100 anni. C’è chi ricorda ancora le gare di sci in quei grandi spazi che richiamavano moltissime persone. Di quella stalla, oggi restano solo i muri, anneriti dalle fiamme. Il legno e il fieno sono stati divorati in poco tempo. Da anni, l’area è invece occupata dai cavalli e dai molti animali di un allevatore locale.