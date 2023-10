Taccuino elettorale/I candidati del Patt si presentano giovedì 5 ottobre alle 20.30 a Fiera di Primiero

Posted on

Nel passeggiare per Pieve a Primiero, in Piazzetta Valle d’Aosta, mi è caduto l’occhio sul Capitello della Peste realizzato nel 1656 come voto dagli abitanti della frazione per lo scampato pericolo dalla epidemia del 1630 di Ervino Filippi Gilli Primiero (Trento) – Mi è sorta allora la curiosità di ricercare se in Primiero vi fossero […]