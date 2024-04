Truffe ad anziani a Modena e Trento: fermato il presunto responsabile

Rintracciato in Emilia Romagna dalla polizia stradale, avrebbe truffato anche una donna a Modena

NordEst – L’uomo, era riuscito a raggirare due anziane a Trento e a Modena, portandosi via in un caso 12.000 euro in contanti e nell’altro dei gioielli d’oro. La sera del 18 aprile il truffatore un 36enne italiano, è stato fermato dalla Polizia stradale in prossimità del casello di Casalecchio di Reno e denunciato per truffa aggravata. A tradire l’uomo è stata la sua Fiat 500X, già segnalata perché utilizzata per mettere a segno delle truffe a danno di persone anziane nel Nord Italia.

L’uomo aveva con sé “un’ingente somma di denaro contante e numerosi gioielli in oro”. In seguito, grazie alla collaborazione tra la Polstrada di Bologna Sud e le Questure di Trento e Modena, è stato possibile risalire alle vittime, che erano state raggirate con uno dei trucchi ‘classici’ utilizzati dai malviventi.