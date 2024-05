Il Trentino orientale si tinge di rosa: dal 22 al 23 maggio 2024 tappe a Passo Rolle, Primiero, Vanoi e Tesino: chiusure, passaggi ed eventi

Mentre Pogacar è sempre più rosa in vetta alla classifica, il 22 e 23 maggio la corsa arriva nelle valli tra le Dolomiti e il Lagorai. Ad attendere il Giro le salite dei passi Sella, Rolle, Gobbera e il Brocon da entrambi i versanti. 190 i Paesi collegati grazie alla copertura tv. Un ricco programma di eventi collaterali

NordEst – San Martino di Castrozza, Passo Rolle, Primiero, Vanoi e Tesino, accolgono la Corsa Rosa con il passaggio di mercoledì 22 maggio e arrivo in Tesino. Mentre il giorno successivo, giovedì 23 maggio è prevista la partenza da Fiera di Primiero con destinazione Padova.. Ecco tutte le informazioni utili.

Il Giro d’Italia torna tra il Lagorai e le ale di San Martino con le tappe di mercoledì 22 (Selva di Val Gardena – Passo Brocon) e giovedì 23 maggio (Fiera di Primiero – Padova). Appuntamenti molto attesi dall’intero territorio, che già da alcune settimane ha cominciato a “farsi bello” per l’occasione, anche se la vetta della classifica sembra ormai decisa da un fortissimo Tadej Pogačar.

Tappa 17 | 22 maggio | Selva Valgardena – Passo Brocon – 159 km

4200 m dislivello

Tappa di montagna breve e intensa. Dopo il passaggio sul Passo Sella e la discesa lungo le valli di Fassa e di Fiemme fino a Predazzo si concatenano salite e discese impegnative senza soluzione di continuità. Si scala il Passo Rolle seguito dal Passo Gobbera e dopo Canal San Bovo la prima scalata al Passo Brocon dal versante Nord. Passaggio accanto alla zona di arrivo e discesa ampia e veloce fino a Castello Tesino e Pieve Tesino e risalita verso Passo Brocon dal versante più duro e inedito della Val Malene, tra tornanti stretti e ravvicinati e pendenze fino al 14%, per tagliare il traguardo nuovamente di Passo Brocon.

Ultimi km in salita: la parte ripida dell’ultimo GPM termina a 2 km con pendenze superiori al 10%. Seguono tratti quasi piani e tratti in salita, gli ultimi 500 m in leggera ascesa.

Tappa 18 | 23 maggio | Fiera di Primiero – Padova –178 km

550 m di dislivello

Dopo aver attraversato il paese di Imer e costeggiato il lago Schener ai piedi del Monte Croce si affronta l’unica asperità della giornata (GPM a Lamon) seguita da circa 150 km pianeggianti costantemente a scendere fino all’arrivo a Padova nella cornice di Prato della Valle.

Passo Sella e Passo Rolle sono due delle 23 Salite da Mito in Trentino, percorsi epici del ciclismo o legati a figure leggendarie di questo sport e ricorrenti nelle edizioni della corsa rosa. Agli appassionati regalano avventure in bici che crescono per intensità ed emozioni ad ogni tornante, man mano che la meta si avvicina, e l’orizzonte si allarga sui paesaggi montani più belli a cominciare da quelli dolomitici.

Passo Rolle è stato il primo passo dolomitico ad essere affrontato dal Giro d’Italia. Era il 1937 quando questa salita venne percorsa dai protagonisti della corsa rosa vinta da Gino Bartali. Fu proprio il campione toscano a scollinare davanti a tutti. In ricordo di quella prima volta è stata realizzata in vetta al Rolle un’opera d’arte frutto dell’inventiva artistica di Guido Merzliak e Umberto Rigotti. Nel Giro del 1937, Gino Bartali (4 vittorie di tappa e 16 giorni trascorsi con la maglia rosa sulle spalle), fu protagonista assoluto anche sulle strade del Trentino. Alla fine di maggio, il 26 e il 27, si corsero due tappe decisive. Nella Vittorio Veneto-Merano e nella Merano-Gardone Riviera, Gino Bartali non incontrò avversari in grado di impensierirlo. Le vinse entrambe, legittimando al meglio la maglia rosa e mettendo l’ipoteca sulla vittoria finale.

Nelle sedi di tappa cresce l’attesa. Oltre che sulle strade, la festa accompagnerà l’arrivo del Giro d’Italia sui territori grazie ad un ricco programma di eventi organizzati da Comitati di tappa insieme alle associazioni locali.

Appuntamenti Valsugana /Tesino

Lo scorso weekend si è tenuta una Pedalata amatoriale lungo l’ultima salita della 17^ tappa del Giro d’Italia da Cinte Tesino al Passo Brocon. Fra le iniziative anche la Notte rosa a Castello Tesino di sabato scorso, con gli atleti Arianna Sighel Fiamme Oro Polizia, campionessa pattinaggio Short Track e Pietro Sighel Fiamme Gialle Finanza, campione pattinaggio Short Track, un momento commemorativo dedicato al concittadino Gianni Facchin e serata musicale. Domenica anche il mercatino dell’hobbistica e la presentazione dei percorsi Tesino Bike 2024, oltre che la mostra “Il Giro d’Italia In Tesino” e “Ricordando il C.A.M.A”.

Gli eventi nel Primiero/Vanoi

Numerose saranno le attività e gli eventi in programma. Si comincia martedì 21 maggio con Aspettando il Giro – Notte in Rosa, serata di divertimento organizzata al tendone delle feste di Canal San Bovo con stand gastronomici e musica a partire dalle 18.

Mercoledì 22 maggio, il giorno in cui il Giro transiterà da Passo Rolle, scendendo poi verso San Martino di Castrozza e la Valle di Primiero, raggiungendo quindi i paesi del Vanoi, dopo aver percorso il passo Gobbera, sarà possibile seguire la diretta della corsa su uno dei due maxischermi allestiti tra il centro storico di Fiera di Primiero e il Parco Clarofonte.

La sera, dalle 20.45 tanto divertimento con la serata musicale con Eros in piazza Cesare Battisti in centro a Fiera di Primiero. Già da mercoledì mattina inoltre sarà possibile visitare (dalle ore 10 alle 18) la mostra di magliette e bici d’epoca “Il cavallo d’acciaio”, allestita a cura dell’Alpina Bike di Trento al Palazzo delle Miniere. Da non perdere poi il passaggio della coloratissima e divertente Carovana Rosa del Giro, una festa in movimento con mezzi variopinti, musica e tanti gadget che transiterà un’ora prima dell’arrivo dei corridori facendo tappa in centro paese a Fiera di Primiero (ore 13.30 circa) e Canal San Bovo (ore 14.20 circa). Mercoledì 22 maggio in serata alle 20.20, all’Auditorium Intercomunale di Primiero, è prevista la proiezione dl film: “Ennio Doris. C’è anche domani” con entrata libera.

Giovedì 23 maggio, il giorno della partenza da Fiera di Primiero, già dal mattino la giornata si animerà con la sfilata degli atleti sul podio firma allestito nel piazzale antistante al Parco Vallombrosa. Un’ottima possibilità per tutti gli appassionati per vedere da vicino campioni come Ganna, Milan, Thomas e Pogacar. La zona del podio firma sarà il fulcro dell’animazione. Alle 10 partirà poi Tutti a scuola in bicicletta, attività di educazione stradale con gimkana e percorso didattico organizzata dagli istruttori di Primiero Bike tra la zona del Parco Clarofonte e quella del Parco Vallombrosa. Dalla mattina inoltre sarà attivo lo stand di Poste Italiane dedicato all’annullo filatelico speciale. Prima della partenza ci sarà anche il tempo per una visita alla mostra “il cavallo d’acciaio” e per vedere nuovamente all’opera la Carovana Rosa in centro a Fiera di Primiero che anticiperà la partenza dei corridori, che scatteranno dal ponte tra Viale Sartori e Via Roma, transitando per il centro pedonale di Fiera di Primiero, alle ore 13.05.

Alla giornata di festa parteciperanno anche i ragazzi delle scuole dell’Istituto Comprensivo di Primiero (alcuni dei quali saranno anche premiati sul Podio Firme in mattinata), non mancheranno nemmeno i Krampus e la presentazione dei campionati MTB 2026 Marathon.

Info viabilità Primiero / Tesino

TESINO – È stata disposta la chiusura al traffico di tutte le strade di accesso a Passo Brocòn a partire dalle 23.00 di martedì 21 maggio. Il pubblico potrà salire con le navette in partenza da Pieve Tesino e da Castello Tesino ad ore 8, 9.30 e ore 11 (a pagamento e solo su prenotazione contattando l’Apt Valsugana). L’accesso a piedi è comunque sempre consentito. Si potrà salire con la bici fino a 2h 30’ ore prima dell’arrivo (posto di blocco al Villaggio Val Malene).

PRIMIERO/VANOI – La Polizia locale di Primiero informa che Il 22 maggio il passaggio presunto del primo concorrente in Valle è previsto per le ore 14.30 o successivamente, le strade chiuderanno verso le ore 12.00, fino alla vettura di Fine Gara. Il 23 maggio partenza ore 13.00, le strade chiuderanno circa alle 10.30. Di seguito, sono indicate le chiusure del centro Fiera per quanto riguarda i parcheggi e le strade.