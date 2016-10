Trento, Mattia Bertamini stroncato da un malore a 31 anni in Nuova Zelanda

Tragico malore in Nuova Zelanda per il giovane Mattia Bertamini, 31 anni di Arco ma residente da quasi due anni in Nuova Zelanda, a Auckland

Trento - Il giovane Mattia Bertamini, è morto per cause in corso di accertamento, ma si ipotizza un problema cardiaco. Il decesso sarebbe avvenuto nella notte tra domenica e lunedì. la tragica notizia ha scosso la famiglia e gli amici nella casa di Arco, dove in molti si sono stretti ai parenti.

