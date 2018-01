Montagna tragica a NordEst, seconda vittima in poche ore: escursionista scivola e muore in un canalone sul Carega. Molti interventi per il Soccorso alpino

Connect on Linked in

Una giovane donna moldava, residente nel veronese è morta domenica pomeriggio. Sabato aveva perso la vita tra Veneto e Trentino anche un 47enne. L’invito del Soccorso alpino alla massima prudenza in quota, indossando abbigliamento adeguato. Molti interventi del Soccorso alpino in tutto il NordEst

NordEst – In azione le Stazioni del Soccorso alpino di Verona, Recoaro-Valdagno e Ala per la parte trentina. L’elicottero di Verona emergenza ha provato ad avvicinarsi, ostacolato però dalla nebbia. Appena si è aperto un varco, l’eliambulanza di Trento è riuscita a trasportare una squadra di 5 soccorritori al Rifugio Scalorbi e, durante una rotazione, ha individuato il chiamante, che non era ferito, ma presentava principi di ipotermia, e lo ha recuperato.

Nel frattempo una squadra di Verona con un medico partiva da Campofontana, così come sul versante vicentino si muoveva Recoaro-Valdagno. I soccorritori trentini sono stati i primi a raggiungere il corpo senza vita della donna in un canalone.

Il tragico incidente

La donna di origine moldave, ma residente nel veronese, stava facendo running in quota insieme ad un amico, sulle creste di Cima Carega, nella zona del Rifugio Fraccaroli. I due amici erano saliti in quota per praticare l’attività di corsa in montagna ed erano vestiti con abbigliamento leggero tipico per questo sport. L’area era tutta avvolta da una fitta nebbia.

La dinamica dell’incidente è al vaglio dei tecnici del Soccorso alpino intervenuti in zona. Dalle prime ricostruzioni risulterebbe che mentre i due amici si trovavano lungo le creste della montagna, la donna sia scivolata improvvisamente in un canalone, scomparendo nella nebbia.

Un testimone presente nella zona ha sentito gridare e ha subito allertato il Numero Unico di Emergenza 112. Il Coordinatore dell’Area Operativa Trentino Meridionale del Soccorso alpino ha quindi chiesto l’intervento dell’elicottero e inviato sul posto le squadre di terra del Soccorso alpino trentino. Sono stati chiamati a intervenire anche gli uomini del Soccorso alpino di Recoaro, essendo l’area al confine tra Trentino e Veneto.

A causa delle nebbia le ricerche dei due giovani sono state molto impegnative, infatti il ragazzo, nel tentativo di raggiungere l’amica, ha perso poi le tracce, perdendosi sua volta ed è stato poi trovato in stato di ipotermia proprio in territorio veneto e recuperato dall’elicottero approfittando di una finestra di visibilità nella nebbia.

Nel frattempo gli uomini del Soccorso alpino della Zona Basso Trentino sono riusciti a individuare la ragazza, ma purtroppo per lei non c’era più nulla da fare, in quanto la caduta nel canalone è stata fatale.

Il recupero della salma è stato rinviata a lunedì mattina, a causa delle condizioni meteo avverse.

Interventi in serie in quota

Escursionisti in difficoltà nella stessa zona – Le stesse squadre del Soccorso alpino trentino sono state poi chiamate per aiutare una comitiva di cinque escursionisti che nella stessa zona aveva perso l’orientamento a causa della nebbia, rientrati a valle incolumi.

Soccorso alpino in azione anche su Cima Grappa – Domenic amattina l’allarme è scattato per una persona scivolata sulla neve ghiacciata sotto Cima Grappa. Diretto con un gruppo di amici a Malga Val Vecia, in comune di Paderno del Grappa (Tv), M.G., 69 anni, di Altivole (Tv), nel tagliare un sentiero lungo un ripido pendio a est del Rifugio Bassano, è scivolato ruzzolando per una sessantina di metri. I primi ad accorre in suo aiuto alcuni conoscenti, tra i quali volontari dell’Ana, che ai trovavano nelle vicinanze. Subito dopo l’infortunato è stato raggiunto dal personale sanitario del Suem di Crespano e da una squadra del Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa, che hanno prestato le prime cure all’uomo, a seguito dei probabili traumi riportati al volto e alla schiena, oltre che cranico. Poiché a causa della nebbia non era possibile l’avvicinamento dell’elicottero di Treviso emergenza, l’infortunato è stato imbarellato e sollevato per contrappeso per una sessantina di metri, anche con il supporto del tecnico di elisoccorso sopraggiunto a piedi dopo essere stato sbarcato nel punto più vicino. È stata quindi l’ambulanza ad accompagnarlo dove attendeva l’elicottero, decollato poi in direzione dell’ospedale di Treviso.

SuemBL # Sedico # Schiara Val Vachera 28enne al rientro da un’escursione scivola sulla neve ghiacciata per 100 metri – Difficile la localizzazione da parte di # Falco per abbigliamento scuro vicino alle rocce. Portato a # Belluno in codice 2.

A Cortina sciatore 30enne tedesco scia fuori pista nel Canalon de Ra Ola e perde l’orientamento nella nebbia – Due squadre del soccorso alpino lo raggiungono e lo riaccompagnano sulla pista.

I soccorritori vicentini sono intervenuti nella zona di Bocchetta Fondi – Un gruppo di 8 escursionisti di Padova, tutti 40enni, ha risalito un canale di neve, ma è rimasto bloccato dalla nebbia a 1.900 metri di quota. I soccorritori li hanno riaccompagnati a valle.

Il Soccorso alpino di Verona è intervenuto in aiuto di due escursioniste – Presentavano possibili traumi da caviglia, dopo una scivolata sulla neve dura delle Creste di Naole sul Monte Baldo e una escursionista aveva invece messo male il piede, camminando nella zona del Santuario della Madonna della Corona.

Soccorso alpino di Verona impegnato anche nelle ricerche di S.M., 61 anni, di Roncà, di cui non si hanno più notizie dal 20 dicembre – L’auto dell’uomo era stata rinvenuta parcheggiata nei giorni successivi a Campofontana, Selva di Progno (Vr). Lì si erano concentrate le ricerche senza però alcun esito positivo.

Quattro interventi hanno impegnato domenica pomeriggio il Soccorso Alpino nella montagna del pordenonese – Tre gli interventi della stazione di Pordenone sul Piancavallo, dove le squadre di soccorso stavano svolgendo una esercitazione per ricerca da travolti da valanga.