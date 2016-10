Anziano muore ustionato accendendo la stufa a San Candido

Investito dalle fiamme mentre accendeva una stufa a gas

Bolzano - Non è sopravvissuto alle ustioni riportate mentre metteva in funzione una stufa a gas a San Candido, in Val Pusteria. L’uomo, 87 anni, la scorsa notte, stava cercando di accendere il riscaldamento per fronteggiare le temperature già piuttosto rigide in questa zona dell’Alto Adige, quando è stato investito da una fiammata.

Gli abiti hanno preso subito fuoco. La prima a soccorrerlo è stata la sua compagna, che ha spento le fiamme e dato l’allarme ai vigili del fuoco volontari del paese. Le condizioni dell’uomo sono subito apparse gravi al medico d’emergenza che ha constatato ustioni di secondo e terzo grado sull’80 per cento del corpo. Ricoverato all’ospedale di San Candido, l’87enne ha cessato di vivere nel corso della giornata.