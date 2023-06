Trento, addetti alla sicurezza sui treni della Valsugana. Nei giorni scorsi autista aggredito su un bus

Proprio in questi giorni, un autista ha chiesto di abbassare il volume del telefono ad un passeggero, ed è stato aggredito sul bus. E’ successo a Trento, su un mezzo di linea nella zona di San Pio X. Il fatto denunciato alle forze dell’ordine. I sindacati: “Nessun rispetto per chi lavora”

Trento – Sui treni della ferrovia della Valsugana sono in arrivo gli addetti alla sicurezza. Un’iniziativa promossa dalla Provincia autonoma di Trento, d’intesa con Trentino Trasporti, per garantire maggiore qualità del servizio a tutta l’utenza in un periodo che coincide con il periodo del turismo estivo e il maggiore afflusso verso le zone dei laghi di Caldonazzo e Levico. Prevista in base al piano la presenza di guardie giurate a bordo di una serie di corse a rotazione, sia durante i fine settimana che nei giorni feriali. Al termine di un primo periodo di monitoraggio verrà poi fatta una valutazione dell’efficacia del servizio e saranno considerate le eventuali azioni di calibratura e miglioramento.

“Una novità importante per garantire una maggiore sicurezza e tranquillità a tutti i passeggeri, nonché per tutelare il personale che lavora sui treni, in particolare considerando la concomitanza con un periodo nel quale cresce la presenza per il turismo estivo e l’utenza diretta ai laghi”, precisa l’assessore provinciale ai trasporti Mattia Gottardi. “Va inoltre ricordato che i mezzi pubblici – aggiunge – sono una modalità sostenibile e intelligente per approfittare della bella stagione e dei punti di attrazione del nostro territorio. Ecco perché è importante lavorare sugli standard offerti all’utenza”.