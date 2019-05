In Trentino Lega al 37,75%, Pd secondo al 25%, Vola la Lega in Veneto. Suppletive Trento e Valsugana: la Lega si prende entrambi i collegi con Loss e Sutto

Print This Post

In provincia di Trento, il Movimento 5 Stelle passa dal 15,4% del 2014 all’8,72%. In Veneto Salvini arriva vicino ​alla maggioranza assoluta, 48%

NordEst – Con 95.135 voti, pari al 37,75% dei consensi, la Lega diventa il primo partito in Trentino. Alle europee del 2014, quando la Lega era alleata con i Freiheitlichen in un gruppo no euro, i voti raccolti furono 19.732, cioè l’8,98%. Secondo il Pd, che raccoglie 63.534 preferenze (nel 2014 furono 93.038, il 42,36%), il 25,21%, mentre il Movimento 5 Stelle ha ottenuto l’8,72%, cioè 21.975 voti (furono 33.954 nel 2014, il 15,46%).

Seguono Svp (16.406 voti, pari al 6,51%), Forza Italia (13.343, il 5,29%), Fratelli d’Italia (12.720, cioè il 5,05%), Europa Verde (10.405, pari al 4,13%), +Europa (7.810, con il 3,1%), la Sinistra (4.017, cioè l’1,59%). Al di sotto dell’1% il Partito animalista (1.412 voti, lo 0,56%), il Partito comunista (1.222, con lo 0,48%), i Popolari per l’Italia (1.142, lo 0,45%), Casa Pound (915 voti, lo 0,36%), il Popolo della famiglia (895, lo 0,36%), il Partito pirata (649 voti, lo 0,26%), Ppa Movimento politico pensiero azione (238 voti, lo 0,09%) e Forza Nuova (220 voti, lo 0,09%).

Elezioni Suppletive in Trentino

La Lega si prende entrambi i collegi del Trentino alle elezioni suppletive con cui si assegnano i due seggi rimasti vacanti in parlamento dopo che Maurizio Fugatti e Giulia Zanotelli sono diventati presidente e assessore della Giunta provinciale di Trento dopo le elezioni di ottobre 2018.

Nel collegio uninominale di Trento – quando le sezioni scrutinate sono 121 su 226 – la candidata leghista Martina Loss, sostenuta anche da Fratelli d’Italia e Forza Italia, ha ottenuto 23.972 voti, pari al 54,15%, mentre la candidata dell’Alleanza democratica, Giulia Merlo, che aveva il sostegno, tra gli altri, di Pd e Verdi, si è fermata al 33,84% (14.982 voti). Lorenzo Leoni, del Movimento 5 Stelle, ha ottenuto invece 5.317 voti, pari al il 12,01%. I voti validi sono 44.271, le schede bianche 4.907, le schede nulle 1.413, le schede contestate 11.

Stessa dinamica di voto anche nel collegio uninominale della Valsugana – qui sono state scrutinate tutte e 127 le sezioni – dove il candidato della Lega sostenuto dal centrodestra, Mauro Sutto, ha ottenuto 27.513 voti, pari al 51,08%. Cristina Donei, ex procuradora della Val di Fassa sostenuta dall’Alleanza democratica di Pd, Upt, Futura2018, Socialisti, Verdi e Leu, ha ottenuto invece 19.386 voti, pari al 35,99%. Rosa Michela Rizzi, del Movimento 5 Stelle, ha ottenuto 6.959 voti, pari al 12,92%. Il totale di voti validi è 53.858, con 4.051 schede bianche, 1.780 schede nulle e 2 contestate.