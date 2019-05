Trento, incendio in via Filzi: anziana muore nella notte

Connect on Linked in

Una donna di 91 anni muore soffocata dal fumo

Trento – Le fiamme sono scoppiate martedì sera, poco prima di mezzanotte in via Filzi nel capoluogo.

Una anziana è morta a causa del fumo. Vigili del fuoco impegnati fino alle prime ore di mercoledì per mettere in sicurezza l’area.

L’incendio si è sviluppato in una abitazione a Trento, in via Filzi.

Inutili i tentativi dei sanitari, per salvare la vita alla donna.

Le fiamme si sono sviluppate in una palazzina all’ultimo piano.

Indagini in corso per stabilire l’origine del rogo.