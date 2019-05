Elezioni Europee, rieletto Dorfmann (Svp) con 140.000 preferenze

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Raggiunge 140.000 preferenze

NordEst – L’eurodeputato uscente della Svp, Herbert Dorfmann è stato rieletto con 140.627 preferenze. Come partito di una minoranza linguistica a Dorfmann sarebbero bastati 50.000 voti per il seggio. Sono invece rimasti fuori a causo dello sbarramento i candidati altoatesini Renate Holzeisen, che per il movimento dell’ex grillino Paul Köllensperger correva con +Europa, e il verde Norbert Lantschner.

In Alto Adige il 62,74% degli elettori si è recato alle urne per le europee. L’affluenza, dopo il record negativo del 2014 del 52,3%, cresce oltre del 10% e torna ai valori del 2009, quando votò il 62,9% degli altoatesini.

I più votati alle Europee nel NordEst

In Trentino Alto Adige il più votato è stato l’altoatesino Herbert Dorfmann (SVP) 98.557, riconfermato all’Europarlamento. Matteo Gazzini ( bolzanino della Lega) ha ricevuto 14mila preferenze. Nella circoscrizione Nord-Est Lega primo partito con il 41% dei consensi, seguito dal Pd con il 23,79, e Movimento 5 Stelle con il 10,3.

Tra i candidati trentini alle Europee – dati parziali – il più votato è sicuramente Roberto Battiston (PD, 34.582 voti). Lo scienziato, ex presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, ha ricevuto tanti consensi a livello locale ma meno nella circoscrizione Nord-Est. Risultato che non gli permette di approdare all’Europarlamento. A seguire:

Mario Malossini (Forza Italia) 5522 voti

Cristiano Zanella (Cinque Stelle) 5194 voti

Claudia Segnana (SVP) 1628 voti

Matteo Segatta (La Sinistra) 1266 voti

Francesca Gerosa (Fratelli d’Italia) 1756 voti

Ivo Tarolli (Popolari per l’Europa) 876 voti