Tragico schianto tra auto a Pergine: muore un 65enne, tre feriti

Il grave incidente stradale poco dopo le 18 di lunedì 11 aprile a Pergine Valsugana

Pergine Valsugana (Trento) – Nel grave incidente, ha perso la vita un uomo del posto di 65 anni. Tre le macchine coinvolte nello scontro. All’origine dell’impatto, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di Levico, una manovra azzardata del 65enne che in fase di sorpasso è andato a scontrarsi frontalmente con un’automobile che arrivava in senso contrario.

La terza macchina coinvolta – quella che veniva sorpassata – è rimasta schiacciata sul guard rail. Entrambe le persone alla guida delle altre due macchine (una donna di 32 che guidava la macchina coinvolta nel frontale e un uomo di 37 alla guida dell’auto sorpassata) sono state trasferite al Santa Chiara con ferite serie, ma non sarebbero in pericolo di vita.

Lo schianto è avvenuto in via Margherita Hack, all’altezza dell’incrocio con via dell’Angi, nei pressi dello svincolo della ex statale 47. Due vetture si sono scontrate frontalmente e una terza è sopraggiunta finendo contro una delle altre due.

La vittima era a bordo di una delle auto coinvolte nello scontro frontale. Sul posto è intervenuto l’elicottero di Trentino Emergenza, oltre a tre ambulanze e due auto mediche. Purtroppo, per il 65enne non c’era più niente da fare appena sopraggiunti i soccorritori: la persona aveva già cessato di vivere. Sul luogo dello schianto anche i vigili del fuoco di Pergine e gli agenti della polizia locale che dovranno accertare dinamica e cause dellincidente. L’elicottero sanitario è rientrato senza feriti a bordo.