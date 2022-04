Incendio nella notte a Malcesine: mobilitati anche i vigili del fuoco di Riva del Garda

Vigili trentini e veneti in azione in piena notte, dopo l’una per un incendio di una casa

Malcesine (Verona) – I vigili del fuoco di Riva del Garda sono stati mobilitati con i colleghi veneti, poco dopo l’una di notte. Per cause in corso di acccertamento, le fiamme hanno divorato primo piano e tetto di una abitazione. Le operazioni di spegnimento hanno permesso di risparmiare il piano terra e le vicine abitazioni.

In breve

Grave incidente domenica sera poco dopo le 22 in Valsugana, sulla SP31, nel Comune di Telve. Per cause ancora da chiarire, due ragazzi hanno perso il controllo della loro auto finendo in una scarpata sotto la strada del Manghen. Immediato l’intervento dei vigili del Fuoco di Borgo Valsugana, di Telve e di Scurelle. In un primo momento era stato allertato anche l’elicottero, ma i vigili del fuoco sono riusciti a soccorrere i due giovani senza dover usare le pinze idrauliche. Salvi i due giovani.

Gli interventi del fine settimana.

🚨 Incidente stradale a Sabino, auto contro muro. Intervenuti i #vvfTaio

🚨Incidente stradale a Borgo Valsugana, auto ribaltatasi. Intervenuti i #vvfborgovalsugana

🚨Ricerca disperso lago di Garda, al lavoro i @VVFRivadelGarda #vvftrentino pic.twitter.com/lYM3WR8N4E — Fed VVF Volontari TN (@fedvvfvoltn) April 11, 2022