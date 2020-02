Tragico schianto a Ponte nelle Alpi: una vittima. Anas conferma chiusura strada

Incidente mortale giovedì mattina a Ponte nelle Alpi, in località La Secca

Belluno – Per cause in corso di accertamento, un’auto si sarebbe scontrata violentemente contro un mezzo pesante. Nel drammatico incidente stradale è morta una persona. La strada è stata chiusa per i soccorsi e i rilievi, forti disagi al traffico.

Anas informa che è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni la strada statale “Alemagna” in località La Secca, nel comune di Ponte nelle Alpi in provincia di Belluno, in corrispondenza del km 31.9, a causa di un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante e una vettura. Nell’impatto una persona è deceduta.

Sul posto Forze dell’Ordine, operatori del 118 e squadre Anas impegnate nella gestione della viabilità.

In breve

Solo mercoledì nel Bellunese, uno scialpinista era deceduto scivolando da un pendio. L’uomo stava salendo verso il rifugio Nuvolau con un amico che lo precedeva e un altro più dietro, quando ormai quasi arrivato, è scivolato dal pendio sommitale sul versante est che dà verso le Cinque Torri. Dal racconto dei compagni, quando l’ultimo dei tre ha raggiunto il primo, si sono accorti della sua assenza e, tornati indietro hanno trovato i segni della scivolata. Uno dei due uomini è sceso e facendo un giro largo lo ha raggiunto. Il 75enne, di Venezia, Giovanni Gatti, dopo un salto verticale di una cinquantina di metri, era caduto sulle rocce sottostanti per fermarsi poco dopo sulla neve. Il tecnico di elisoccorso del Suem di Pieve di Cadore e l’equipe medica sbarcati con un verricello poco distante, dopo aver raggiunto lo sciatore, hanno potuto solamente constatarne il decesso. La salma è stata poi affidata ai soccorritori della Guardia di finanza.