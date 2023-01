Tragico incidente in bici a Pavia: muore il trentino Daniele Marchi

Il 49enne travolto mentre era in bicicletta. Rintracciata l’insegnante alla guida dell’auto che non si è fermata

Trento – La comunità di Meano in Trentino, piange la scomparsa di Daniele Marchi, 49 anni. L’incidente è avvenuto lunedì mattina mentre l’uomo – dipendente di una scuola dell’infanzia – stava raggiungendo il lavoro in sella alla sua mountain bike, in viale Resistenza.

La donna al volante dell’auto che l’ha travolto è una 65enne di un istituto vicino. Dopo l’impatto si sarebbe allontanata senza fermarsi a soccorrerlo, questo almeno secondo una prima ricostruzione. Alla polizia locale ha raccontato di non essersi accorta dell’accaduto e di aver proseguito verso scuola. Ora è agli arresti domiciliari, accusata di omicidio stradale e omissione di soccorso. Il 49enne è stato soccorso immediatamente, ma purtroppo le ferite sono state troppo gravi.