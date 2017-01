Feltre, Scuola Aperta sabato 21 gennaio all’Istituto Paritario Canossiano “Vittorino da Feltre”

La giornata “scuola aperta” presenterà gli indirizzi delle scuole media e superiore

Feltre (Belluno) - Scuola aperta sabato per far conoscere i percorsi liceali idonei per i futuri medici-infermieri-chimici e tecnici di laboratorio oppure i futuri educatori, insegnanti, operatori nell’area delle risorse umane con i due indirizzi dell’Istituto canossiano paritario “Vittorino da Feltre.”

In via Monte Grappa 1 dalle 14.30 alle 18 si presentano la scuola Secondaria di Primo grado (Media) e i due indirizzi dei Licei: Liceo Scientifico delle Scienze applicate (Ex Biologico-sanitario) e Scienze Umane (Ex Pedagogico).

Per informazioni: Tel. 0439/2292.

Il Liceo delle Scienze Applicate

Fornisce un cultura liceale con una nuova didattica della Matematica e promuove le competenze digitali. Si approfondiscono poi Anatomia, Fisiologia, Igiene, Microbiologia, Biochimica con potenziamento di questi insegnamenti in inglese con insegnante madrelingua, non senza affrontare Storia dell’arte o fornire corsi opzionali di latino. Il liceo delle Scienze Umane, oltre a concentrarsi su Psicologia, Sociologia, Pedagogia (insegnate anche in inglese), va nella direzione del potenziamento delle arti figurative come fotografia e grafica. Entrambi gli indirizzi propongono Alternanza scuola lavoro convogliando in questo percorso introdotto di recente dal MIUR una ventennale e rodata consuetudine nell’organizzare tirocini in svariati campi dall’ambito sociale al sanitario allo sportivo. Sul sito www.istitutocanossianofeltre.o rg è possibile ricavare ulteriori informazioni e visionare anche “Più arte” il Blog della scuola che collabora con MarT, Palazzo Grassi, la Biennale di Venezia, IUAV. La scuola mette a disposizione spazi adeguati e sicuri: aule e laboratori di informatica, chimica, fisica e storia dell’arte, aule LIM, palestra, auditorium, servizio di mensa con cucina interna, studio assistito, gruppo teatrale e gruppo sportivo. Info: 0439/2292.