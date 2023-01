Posted on

Nella struttura verranno ospitati 153 richiedenti protezione internazionale Trento – La Residenza Fersina di Via al Desert a Trento è entrata ufficialmente a far parte del sistema trentino di accoglienza dei migranti forzati. La rete coordinata dalla Provincia autonoma di Trento può contare ora su una struttura in grado di ospitare, come capienza massima, 250 persone. Il primo […]