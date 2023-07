Tragedia a Rovereto: donna uccisa a colpi d’accetta

La vittima è Mara Fait, aveva 63 anni. L’omicida, un vicino di casa di 48 anni, si è costituito in serata

Rovereto – L’allarme è scattato venerdì sera alle 20.30. La vittima è Mara Fait, 63 anni, infermiera roveretana in pensione. La donna è stata colpita con un’accetta da un vicino di casa. L’omicida, un uomo di 48 anni, subito dopo il delitto si è costituito in caserma dai carabinieri.

Il delitto si è consumato in un condominio in via Fontani a Noriglio, frazione di Rovereto. Testimoni raccontano che fra i due vicini di casa ci fossero rancori che covavano da tempo, sfociati in passato in animati litigi. Proprio al culmine di uno di questi litigi l’uomo, di origini albanesi ma da tempo residente a Rovereto, ha impugnato l’ascia e ha colpito Mara Fait. Secondo i primi rilievi un colpo violento alla testa.

