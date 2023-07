Tofana, precipita mentre scala: morta guida alpina altoatesina

Posted on

La notizia diffusa nelle stesse ore in cui il Comitato locale ha indetto una riunione pubblica per aggiornare la popolazione sulle iniziative in corso. In Terza Commissione, si è parlato anche di crisi idrica Trento – ​​​​​La conferma dell’imminente e definitiva chiusura, giovedì 30 giugno, della discarica temporaneamente riaperta a Imer per il conferimento dei rifiuti, risultati molti meno del previsto, […]