Orsa a Roncone, raccolti i reperti: non si scarta nessuna ipotesi

Posted on

E’ quanto emerge da report del commissario per l’emergenza Covid Arcuri, visionato dall’Adnkronos Salute: da tagli e ritardi richiamo a rischio per 54mila italiani. Zaia: “Veneto ancora zona arancione o gialla, non rossa” Le vaccinazioni in Italia NordEst (Adnkronos) – Il caso vaccini Pfizer, con la riduzione delle dosi previste per l’Italia, prende ogni giorno un piega […]