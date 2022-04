Tragedia a Meltina, contadino cade nel pozzo dell’irrigazione e muore

L’incidente in un maso: ogni tentativo di salvare la vita all’uomo si è purtroppo rivelato vano. La vittima è Gerhard Oberkofler, 46 anni

Bolzano – Il drammatico incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì 18 aprile, poco prima delle 19 in un maso a Meltina dove un contadino di 46 anni è caduto in un pozzo destinato all’irrigazione.

Nonostante la velocità dei soccorsi e tutti gli sforzi per evitare il peggio, l’uomo – Gerhard Oberkofler, sposato e padre di 4 figli – non ce l’ha fatta e purtroppo è deceduto sul posto. Sul posto i vigili del fuoco di Meltina, la Croce Bianca, l’elisoccorso e le forze dell’ordine, che dovranno ora cercare di ricostruire la dinamica di questa tragedia.

In breve

Braies, nuovo incidente causato dal cedimento del ghiaccio sul lago di Braies dopo i due del giorno di Pasqua. L’allarme è scattato alle 11.40 di lunedì: sette adulti e un bambino sono finiti nelle acque gelide a causa del ghiaccio fragile e sono stati recuperati per fortuna ancora in tempo dai soccorritori. Le persone salvate in condizioni di forte ipotermia (due sono gravi e sei con ferite di media entità) sono state prese in cura dai medici d’urgenza e dalle squadre del soccorso sanitario. Il piccolo, di 7 mesi, è stato trasportato a Innsbruck. Le forze dell’ordine provvederanno ora a delimitare l’accesso al lago.

Bolzano, incendio sul Virgolo: minacciate diverse abitazioni. Le fiamme si stanno propagando velocemente soprattutto grazie al forte vento: in azione anche l’elicottero dei vigili del fuoco.