Comuni: Cgia, un terzo della spesa finisce in burocrazia

Incidenza spesa al netto smaltimento rifiuti

NordEst – Nel 2019 le spese dei Comuni impiegate per i servizi generali, amministrazione e gestione hanno toccato i 15,9 miliardi di euro. Quindi un terzo della finisce in attività burocratica.

Secondo la Cgia di Mestre, che commenta il dato, queste uscite stimano le risorse impiegate dalle Amministrazioni comunali per ottemperare gli adempimenti burocratici che quotidianamente sono chiamate ad affrontare.

Secondo gli Artigiani se si calcolano l’incidenza di questo importo sulla spesa corrente totale in capo ai Comuni (al netto del servizio rifiuti), questa ammonta mediamente al 35,3%, ma sale al 40,5% per le Amministrazioni tra i 5 e i 10 mila abitanti, per attestarsi al 45,7% per quelli fino a 5 mila abitanti. Per le altre classi dimensionali l’incidenza scende.

Tra i 10 e i 20 mila abitanti si raggiunge il 37,6%, diminuisce per quelle da 20 a 60 mila al 36,2% per fermarsi al 28,6% per le realtà amministrative comunali con più di 60 mila abitanti.