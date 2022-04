Il Comune di Feltre assume due educatori d’infanzia e un cuoco: domande entro il 30 maggio 2022

Pubblicati in questi giorni due bandi per la ricerca di un cuoco e di due educatori d’infanzia alle dipendenze del Comune di Feltre

Feltre (Belluno) – È indetto un concorso pubblico per soli esami per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di due educatori d’infanzia categoria di accesso C presso l’unità organizzativa cultura/politiche giovanili/istruzione/servizi all’infanzia (servizio asilo nido) del settore affari generali ed istituzionali del Comune di Feltre. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate tramite apposita piattaforma dell’Unione Montana Feltrina secondo le modalità e i termini indicati nel bando. Le modalità e i requisiti di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio del personale dell’Unione Montana Feltrina in via C. Rizzarda, 21 a Feltre (tel. 0439 310259) e sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: http://www.feltrino.bl.it/web/cmfeltrina nella sezione “Bandi di Concorso”. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato alle ore 12 del 30 maggio 2022.

Altra opportunità lavorativa dal concorso pubblico per soli esami per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un cuoco categoria di accesso B1 presso l’unità organizzativa cultura/politiche giovanili/istruzione/servizi all’infanzia (servizio Istruzione) del settore affari generali ed istituzionali del Comune di Feltre. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate tramite apposita piattaforma dell’Unione Montana Feltrina secondo le modalità e i termini indicati nel bando. Le modalità e i requisiti di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio del personale dell’Unione Montana Feltrina in via C. Rizzarda, 21 a Feltre (tel. 0439 310259) e sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: http://www.feltrino.bl.it/web/cmfeltrina nella sezione “Bandi di Concorso”. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato alle ore 12 del 30 maggio 2022.