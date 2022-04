Tour of the Alps 2022: attenzione alle chiusure stradali, in gara dal 18 al 22 aprile

Da lunedì 18 aprile a Cles scatterà la 45ma edizione del Tour of the Alps, la corsa a tappe euro-regionale che si concluderà venerdì 22 aprile a Lienz. Cinque giorni di sfide tra i grandi campioni del ciclismo sulle strade dell’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino

NordEst – Per celebrare il ritorno del pubblico sulle strade dell’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino dopo un’edizione 2021 blindata a causa della pandemia, il Tour of the Alps ha studiato insieme alle sedi di tappa un ricco programma di eventi collaterali.

Gli eventi collaterali

Alle 17 di domenica 17 aprile, la presentazione ufficiale delle squadre in gara porterà in Piazza Granda a Cles tutti i protagonisti del Tour of the Alps 2022. Nel corso della presentazione, si terrà un momento dedicato a DEBRA Onlus con la presenza della testimonial Anna Mei: sarà la prima delle iniziative di awareness per la causa della Onlus che supporta la ricerca sull’Epidermolisi Bollosa, la rara malattia che colpisce i bambini farfalla, così chiamati in quanto la loro pelle è fragile proprio come le ali di una farfalla. Sempre a Cles, al Tour of the Alps è stato dedicato uno speciale annullo filatelico per celebrare la partenza dell’evento dalla Val di Non, curato dall’Associazione Filatelica di Cles e disponibile davanti al Palazzo Assessorile dalle 9 alle 12 di lunedì 18 Aprile.

Sempre lunedì 18 aprile, oltre a incoronare il primo vincitore dell’edizione 2022, Primiero/S. Martino di Castrozza darà il benvenuto al Tour of the Alps con lo spettacolo dei Krampus. Prima dell’arrivo degli atleti sono in programma due momenti istituzionali con la presentazione degli eventi sportivi della località trentina e dei prodotti locali e le attività legate al mondo caseario.

Il pubblico lungo le strade sarà allietato con quiz e attività legate al mondo della bicicletta, mentre la testimonial di Debra Onlus, Anna Mei, accompagnerà i bambini delle scuole elementari in un percorso a loro dedicato, indossando la maglia azzurra e paperflag a forma di ali di farfalla.

A Primiero/S. Martino di Castrozza sarà inoltre possibile visitare la mostra di Alpina Bike Village, mentre alla partenza di martedì 19 aprile sarà allestito un percorso di eduzione stradale per i più piccoli.

Ricco e variegato anche il programma studiato da Lana per l’arrivo della seconda frazione e la partenza di mercoledì 20 aprile. Nella zona del traguardo si terrà una dimostrazione di Daniel&Eva Dance, sarà possibile visitare la mostra di Alpina Bike Village e non mancherà il momento dedicato a DEBRA Onlus.

Le chiusure

Per le tappe 1 e 2, in programma lunedì 18 e martedì 19, vige la sospensione della circolazione, in entrambi i sensi di marcia, su tutte le strade interessate dalla corsa, con un anticipo di 30 minuti rispetto agli orari indicati nelle cronotabelle ufficiali.

Per la prima frazione di lunedì 18 aprile da Cles a Primiero/S. Martino di Castrozza l’autorità competente ha anche disposto l’interdizione al traffico per i soli veicoli a motore in entrambe le direttrici di marcia con un anticipo di un’ora rispetto agli orari indicati nelle cronotabelle sul tratto di discesa della SP79 dal Passo Brocon a Canal San Bovo, oltre all’istituzione di un divieto di sosta per tutti i veicoli nei tratti di forte discesa.

Per la seconda frazione di martedì 19 aprile da Primiero/S. Martino di Castrozza a Lana è stata invece disposta la chiusura del traffico con un’ora d’anticipo rispetto agli orari indicati nelle cronotabelle sul tratto di SS 50 dal Passo Rolle a Primiero, oltre a istituire il divieto di sosta per tutti i veicoli su entrambi i lati della carreggiata nei tratti stradali di forte discesa.

Per le tappe 2, 3 e 4, in programma martedì 19, mercoledì 20 e giovedì 21 aprile, vige la sospensione della circolazione, in entrambi i sensi di marcia, su tutte le strade interessate dalla corsa, almeno 45 minuti prima del passaggio del veicolo di inizio gara e sino al transito del veicolo di fine gara.

Il programma

Domenica 17 aprile – operazioni preliminari e presentazione squadre a Cles

operazioni preliminari e presentazione squadre a Cles Lunedì 18 Aprile – Tappa 1: Cles – Fiera di Primiero, 160,9 Km

– Tappa 1: Cles – Fiera di Primiero, 160,9 Km Martedì 19 Aprile – Tappa 2: Fiera di Primiero – San. Martino di Castrozza – Lana, 154,1 Km

– Tappa 2: Fiera di Primiero – San. Martino di Castrozza – Lana, 154,1 Km Mercoledì 20 Aprile – Tappa 3: Lana – Niederdorf/Villabassa, 154,6 Km

– Tappa 3: Lana – Niederdorf/Villabassa, 154,6 Km Giovedì 21 Aprile – Tappa 4: Niederdorf/Villabassa – Kals am Grossglockner, 142,4 Km

– Tappa 4: Niederdorf/Villabassa – Kals am Grossglockner, 142,4 Km Venerdì 22 Aprile – Tappa 5: Lienz – Lienz, 114,5 Km