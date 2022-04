Tour of the Alps 2022 al via, ricordando Michele Scarponi: dal 18 al 22 aprile 2022 (TAPPE)

Tanti protagonisti del ciclismo mondiale si preparano a fare rotta sull’Euregio per il Tour of the Alps, che dal 18 al 22 aprile vivrà la sua 45^ edizione

NordEst – Sono 18 le squadre che lunedì 18 aprile prenderanno il via da Cles, ben 10 appartengono alla categoria UCI World Tour, ad annunciare un’altra edizione dagli altissimi contenuti tecnici. Non farà parte della carovana la compagine russa Gazprom-Rusvelo, a causa della revoca della licenza da parte della UCI.

Aspettando il Giro

I protagonisti delle gare a tappe, che nel mese di maggio andranno all’assalto della maglia rosa del Giro d’Italia, hanno dimostrato di tenere particolarmente al Tour of the Alps e ne hanno fatto, edizione dopo edizione, un obiettivo di prestigio. Da sempre anteprima più severa e veritiera verso il Giro, il #TotA2022 si prepara ad accogliere alcuni dei più grandi campioni a livello mondiale.

Fra gli atleti di punta annunciati ci sono il colombiano Miguel Angel Lopez (Astana Qazaqstan), i transalpini Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) e Romain Bardet (Team DSM), i baschi Mikel Landa e Pello Bilbao (Bahrain-Victorious), gli inglesi Chris Froome (Israel-Premier Tech) e Hugh Carthy (EF-Education-EasyPost), l’olandese Wilco Kelderman (Bora-Hansgrohe) e l’ambizioso trio della INEOS-Grenadiers, formato da Richie Porte, Pavel Sivakov e Tao Geoghegan Hart.

Fra gli atleti di casa, le speranze sono riposte sui trentini Edoardo Zambanini (Bahrain-Victorious), Davide Bais (Eolo-Kometa), Mattia Bais (Drone Hopper-Androni), sui tirolesi Felix Gall (Ag2r La Mondiale), Hermann Pernsteiner (Bahrain-Victorious), Patrick Gamper (Bora-Hansgrohe), e sui ragazzi del Tirol KTM Cycling Team, unica formazione Continental al via in rappresentanza del Tirolo.

Il ricordo di Michele

Il Tour of the Alps si concluderà a Lienz venerdì 22 Aprile, non una data qualsiasi per tutti gli appassionati di ciclismo, e certamente non per il Tour of the Alps. Proprio cinque anni prima, appena rientrato a casa dal Tour of the Alps che lo aveva visto tornare al successo dopo quasi due anni, Michele Scarponi perse tragicamente la vita in un incidente stradale. Il ricordo dell’amatissimo campione marchigiano sarà ancora una volta celebrato alla partenza di venerdì 22 a Lienz, quando sul palco saranno presenti anche i genitori ed il fratello di Michele.

Nell’occasione, il Tour of the Alps rinsalda ulteriormente anche il rapporto con la Fondazione Michele Scarponi, che perpetua il ricordo del campione nel segno della missione per la sicurezza stradale. Un tema particolarmente caro anche alla corsa a tappe Euroregionale, come dimostra l’innovativo progetto safety, sviluppato in collaborazione con Liski e Claseventi e presentato in occasione della conferenza stampa di Bolzano a fine Marzo, che farà il suo debutto proprio al #TotA 2022.

Il programma

Domenica 17 aprile : operazioni preliminari e presentazione delle squadre a Cles.

: operazioni preliminari e presentazione delle squadre a Cles. Lunedì 18 Aprile – Tappa 1: Cles – Primiero/S. Martino di Castrozza, 160,9 Km

– Tappa 1: Cles – Primiero/S. Martino di Castrozza, 160,9 Km Martedì 19 Aprile – Tappa 2: Primiero/S. Martino di Castrozza – Lana, 154,1 Km

– Tappa 2: Primiero/S. Martino di Castrozza – Lana, 154,1 Km Mercoledì 20 Aprile – Tappa 3: Lana – Niederdorf/Villabassa, 154,6 Km

– Tappa 3: Lana – Niederdorf/Villabassa, 154,6 Km Giovedì 21 Aprile – Tappa 4: Niederdorf/Villabassa – Kals am Grossglockner, 142,4 Km

– Tappa 4: Niederdorf/Villabassa – Kals am Grossglockner, 142,4 Km Venerdì 22 Aprile – Tappa 5: Lienz – Lienz, 114,5 Km