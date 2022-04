Trento, muore dopo la caduta dalle ‘placche zebrate’ di Pietramurata: la vittima è il 18enne Giovanni Bernabè

E’ deceduto Giovanni Bernabè, il climber di soli 18 anni di Trento precipitato per 100 metri nel tardo pomeriggio di venerdì 15 aprile dalle placche zebrate di Pietramurata, nella Valle del Sarca

Trento – Il giovane è morto nelle scorse ore all’ospedale Santa Chiara dove era stato ricoverato in condizioni gravissime e in stato di incoscienza. Giovanni Bernabè stava affrontando la discesa in corda doppia insieme a un compagno di cordata lungo la via Perla Bianca e mentre attrezzava una sosta per affrontare il successivo tratto di discesa è improvvisamente precipitato fino alla base della parete. Nonostante i soccorsi immediati e le cure ricevute, il suo cuore ha smesso di battere.

In breve

Portano a spasso il cane e sprofondano nel lago ghiacciato di Braies: si salvano. Acqua con il bel tempo e temperature elevate. Non ne ha tenuto conto una signora milanese di 56 anni che alle 11 del giorno di Pasqua ha portato a spasso il cane sulla superficie ghiacciata del lago di Braies. Il ghiaccio, indebolito dal caldo, ha ceduto. Nel tentativo di salvarla sono finiti in acqua anche il marito 60enne e la figlia 30enne. Tutti e tre sono stati recuperati dai First Responder di Braies e portati all’ospedale di San Candido con ferite leggere e un principio di ipotermia.

Nel pomeriggio, si è reso necessario un nuovo intervento: tre giovani turisti di Udine hanno sfondato il ghiaccio nello stesso punto sulla sponda occidentale del Lago di Braies. Messi in salvo, hanno rifiutato il ricovero in ospedale. Sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Welsberg, il soccorso alpino dell’Alta Pusteria, il soccorso in acqua.