Dolore in Val di Non, Salima investita e uccisa dal treno a Civitanova Marche

La giovane ha trovato la morte a 20 anni, a qualche centinaio di metri dalla stazione di Civitanova. Originaria del Trentino, si era trasferita nelle Marche per lavoro

Trento – Dolore a Cles per la tragica morte di Salima El Montassir, una ragazza di appena vent’anni, residente in Trentino. La giovanissima aveva perso qualcosa attraversando i binari ferroviari, è dunque tornata indietro per raccoglierla ma proprio in quell’istante sopraggiungeva un treno merci che l’ha investita e uccisa.

Il dramma si è consumato alle 5 di mattina, quando il sole stava per sorgere, nei pressi della stazione ferroviaria di Civitanova Marche (Macerata). Salima si era trasferita nelle Marche per lavoro. In base alla ricostruzione della polizia, Salima El Montassir aveva appena attraversato i binari, scavalcando una recinzione, in compagnia di un coetaneo. Si sarebbe resa conto di aver smarrito qualcosa, forse lo smartphone, e ha fatto qualche passo indietro per individuarlo e recuperarlo.

La ricostruzione dei fatti è stata possibile grazie alla testimonianza del ragazzo che si trovava con lei. La vittima, trentina di origini marocchine si era trasferita nella città in provincia di Macerata, dove aveva trovato lavoro.