Test sierologici, le precisazioni della Croce rossa del Trentino

Posted on

Questo straordinario museo d’alta quota è accessibile anche ai disabili NordEst – Il museo della Grande Guerra sulla Marmolada (in provincia di Belluno, www.museomarmoladagrandeguerra.com) è il museo più alto d’Europa, visto che si trova a 3.265 metri. Ci si arriva in funivia da Malga Ciapèla e non si paga l’ingresso perché il costo è solo […]